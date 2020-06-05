«Фрайбург» — «Боруссия» М и другие матчи для ставок 5 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 5 июня.

На что ставить в футболе 5 июня

Очередной тур стартует в Бундеслиге. В пятницу «Фрайбург» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию». Начало матча – в 21:30 мск. Две встречи пройдут в чемпионате Португалии: «Брага» на выезде сыграет с «Санта Кларой», а «Авеш» примет «Белененсеш».



Не будем забывать о чемпионате Беларуси, тут тоже начнётся очередной тур. В пятницу «Смолевичи» сыграют с «Городеей». Начало в 18:30 мск.



Кроме того, можно будет сделать ставки на игры в Южной Корее, Болгарии, Венгрии, Дании, Польше, Словении, Хорватии и Вьетнаме. Неплохой выбор!



Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 5 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершён, хотя НХЛ его возобновит летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 5 июня

Завтра будут ликовать фанаты баскетбола — возобновится чемпионат Германии, а пока можно обратить внимание на другие виды спорта. В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.



В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счёте 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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