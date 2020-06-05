«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Яшин и Устинов не дадут Гафару развернуться

6 июня в матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Слуцка» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 6 июня «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.84. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.
Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (06.06.2020)
Субботняя программа 12-го тура Высшей лиги Беларуси откроется в Слуцке, где местный одноимённый клуб примет «Торпедо-БелАЗ». Турнирная таблица постепенно принимает привычный вид: БАТЭ выдал мощнейший отрезок и вышел в лидеры, «Шахтёр» из Солигорска и «Динамо-Брест» подобрались к топ-3.
Соперники являются прямыми конкурентами, поскольку на данный момент они входят в пятёрку лучших. У жодинцев положении посимпатичнее: 21 очко и 3-е место, отставание от «Энергетика-БГУ» составляет лишь один балл. «Слуцк» набрал 17 очков и замыкает топ-5, а сзади затаилась целая группа преследователей.
Ещё совсем недавно бело-синие находились на самом верху, однако дальше началась неудачная серия. В четырёх предыдущих турах удалось зацепить лишь одно очко, хотя календарь позволял рассчитывать на большее. Для начала случилось домашнее поражение от «Энергетика» (1:2), затем разгром в Борисове (0:3).
Дальше соперники пошли попроще, но на победный путь вернуться не получилось. 1:1 с «Рухом» в родных стенах и 0:1 на выезде с «Минском». Причём «горожане» пропустили несколько туров из-за проблем с коронавирусом, не так давно вернулись с карантина и тренировались не в полном составе.
Но даже при этих обстоятельствах они смогли оставить ворота в неприкосновенности. «Слуцк» много владел мячом, однако непосредственно опасных моментов создал очень мало. Пара возможностей в первом тайме, а после перерыва — однообразные подачи и бесконечные попытки дальних ударов.
«Автозаводцы» выступают куда стабильнее. В восьми предыдущих турах они уступили лишь однажды, да и то потому что на гостевую встречу с «Неманом» (1:3) пришлось выйти без нескольких футболистов основы из-за подозрения на коронавирус. В остальном «Торпедо» мало пропускает и стабильно набирает очки.
Статистика очных встреч также полностью на стороне гостей. В пяти предыдущих поединках жодинцы добыли четыре победы при одной ничьей, пропустив за 450 минут лишь дважды. С учётом слабой формы «Слуцка» и этих цифр, гораздо логичнее отталкиваться от подопечных Юрия Пунтуса.
Благо что линия позволяет. Даже П2 с нулевой форой идёт за вполне крепкий коэффициент 1.80. Альтернативные варианты — ИТМ 1 гола «Слуцка» за 2.03, а также Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90. «Торпедо» в принципе редко выдаёт верх, да и история противостояния с этим согласна.
Прогноз и ставки на матч «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»
«Слуцк» резво начал сезон, однако в четырёх последних турах набрал лишь одно очко. «Торпедо» выступает гораздо стабильнее, да и статистика очных встреч говорит в пользу гостей. Жодинцы одержали четыре победы при одной ничьей в пяти предыдущих поединках, пропустив за это время лишь дважды. От этого и оттолкнёмся.
Ставка: ИТМ 1 гола «Слуцка» за 2.03.
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