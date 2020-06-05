«РБ Лейпциг» — «Падерборн». Прогноз: Вернер, Юпамекано и Гулачи пропустят от аутсайдера

6 июня в матче 30-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет «Падерборн». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 20.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Падерборн»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Падерборн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Падерборн» (06.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, и, пожалуй, только имена обладателей первого и последнего мест не вызывают никаких вопросов. В остальном плотность турнирной таблицы такова, что расслабляться нельзя абсолютно никому, так как всё ещё может поменяться.

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«РБ Лейпциг» укрепил свою позицию в четвёрке лидеров Бундеслиги, но действовать всё же придётся с оглядкой. Сейчас у команды 58 очков и чистое 3-е место. До дортмундской «Боруссии» не хватает всего двух пунктов, а идущая четвёртой мёнхенгладбахская «Боруссия» отстала на столько же.



В прошлом туре «быки» одержали вторую победу после паузы, что любопытно — вновь на выезде. Дело было в Кёльне (4:2). Подопечные Юлиана Нагельсмана даже пропустили быстрый гол, но затем собрались и уверенно затолкали четыре штуки в ответ. А между их третьим и четвёртым мячами затесался результативный удар хозяев.



«Падерборну», казалось, вынужденный перерыв только пошёл на пользу. В первых трёх играх после него клуб ни разу не проиграл и набрал три очка. Однако в предыдущем туре аутсайдер наткнулся на обозлённую вылетом из чемпионской гонки «Боруссию» из Дортмунда и потерпел сокрушительное поражение со счётом 1:6.

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Впрочем, та неудача мало что изменила. Всё и без того было очень грустно. Команда идёт самой последней, за 29 туров набрав всего 19 очков. Отставание от соседа по зоне вылета «Вердера» составляет целых шесть баллов, а от спасительной зоны стыковых матчей — все восемь.



Теперь аутсайдеру предстоит тяжелейший выезд в Лейпциг к местному «РБЛ». До этого соперники встречались лишь четыре раза: одна игра пришлась на Кубок, две состоялись ещё во второй Бундеслиге и только одна, последняя, проводилась в элитном дивизионе. Во всех случаях «быки» непременно одерживали победы.



В том, что «РБ Лейпциг» и на предстоящий поединок выйдет фаворитом, нет никаких сомнений. Однако же любопытно тут следующее. Домашние матчи подопечные Юлиана Нагельсмана, как правило, проводят куда хуже, нежели выездные. К слову, после паузы они играли дважды дома с не самыми мощными оппонентами, в обоих случаях довольствовались только ничьей, пропустив при этом три мяча.

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Можно рискнуть и проверить гол «Падерборна» за коэффициент 1.82. Аутсайдер в двух играх после перерыва набрал два очка и в этот раз на поле выйдет максимально собранным. Терять уже совсем нечего. К тому же как забивать в гостях у грандов он знает. По ходу сезона клуб оформлял по две пробоины «Баварии» с «Байером» и три — «Боруссии» из Дортмунда.

Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Падерборн»

«РБ Лейпциг» — явный фаворит, тут нет никаких сомнений. Однако, на наш взгляд, затолкать свой гол аутсайдер сумеет. «Быки» дома выступают не так уверенно, как на выезде, а без болельщиков им придётся ещё тяжелее. «Падерборн» же прекрасно знает, как забивать грандам на чужом поле: по ходу сезона на выезде он отгрузил по два мяча «Баварии» и «Байеру», а дортмундской «Боруссии» досталось три гола.



Ставка: гол «Падерборна» за коэффициент 1.82.