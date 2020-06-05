Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер на UFC 250: нас ждёт избиение?

Полутяжёлый дивизион UFC слаб. Всего одной победы хватило Фелиции Спенсер, чтобы сразиться с Амандой Нуньес в главном бою карда турнира UFC 250. Прямая трансляция поединка ждёт нас в воскресенье, а пока самое время обратиться к прогнозам и коэффициентам букмекеров на бой.
Дата боя Нуньес — Спенсер
Турнир UFC 250 пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени. Главным боем станет поединок за титул чемпионки организации в полулёгком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Ориентировочное начало боя — 7 июня в 07:10 мск.
Зрителей в зале не будет – коронавирус пока не настолько сдал свои позиции. Но Дэну Уайта это не смущает, он организовал уже второй турнир UFC за короткое время.
Где смотреть прямую трансляцию боя Нуньес — Спенсер
Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале UFC TV. В России он доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелекома» и «Триколор ТВ».
Полный кард турнира UFC 250
В карде турнира UFC 250 запланированы 12 боев: 7 – в предварительном карде и 5 – в основном. Главный бой – встреча Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер.
Основной кард:
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бёрнс — Эван Данэм.
Коэффициенты и ставки на бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер
По оценке аналитиков, явный фаворит боя — действующая чемпионка Аманда Нуньес. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на Спенсер можно за 5.75 (16.5%). Поставить на ничейный исход предлагается с коэффициентом 55.00 (1.5%).
Букмекеры предполагают, что бой завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.30 (73%). Вероятнее всего, что бой завершится в первом раунде. На это делают ставку с коэффициентом 3.25 (27%).
Вероятность нокаута эксперты оценили коэффициентом 1.62 (57%). На то, что один из бойцов завершит поединок болевым или удушающим, ставят за 5.20 (18%).
Форма Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер
Аманда Нуньес – действующая чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весе. Если в легчайшем дивизионе она уже успела защитить свой титул 5 раз, то в полулёгкой категории это будет первая защита. Хотя пояс бразильянка получила довольно давно – в декабре 2018 года. Бразильянка действительно величайший боец-женщина в истории ММА: она победила она побеждала Ронду Роузи, Крис Сайборг, Валентину Шевченко, Жермейн де Рандами, Мишу Тейт и Холли Холм. Список впечатляет!
На счету Нуньес 23 боя, в которых она одержала 19 побед. Последнее поражение Аманда потерпела почти 6 лет назад – в сентябре 2014 года она уступила Кэт Зингано техническим нокаутом. С тех пор представительница Бразилии одержала 10 побед. Последняя из них датирована декабрём 2019 года. Нуньес единогласным решением судей победила Жермейн Де Рандами.
Канадка Спенсер провела всего три боя в UFC. До этого она стала чемпионкой престижной организации Invicta FC в весовой категории до 65 кг. Всего на счету канадки 9 боев – 8 побед и одно поражение. В рамках турнира UFC 240 27 июля прошлого года она проиграла бразильянке Кристин Жустино единогласным решением судей. Спенсер успела провести бой в 2020 году – 29 февраля она победила техническим нокаутом Зару Фэйрн дос Сантос.
Свой статус аутсайдера Спенсер признаёт. Более того, уверяет, что ей так даже проще.
«Люблю быть андердогом. В меня не верят, но это никак на меня не влияет. Наоборот, это даёт мне дополнительную мотивацию. Я не ощущаю давления, но могу всех шокировать. Конечно, это будет тяжёлый бой для меня. Но я знаю, что могу победить Аманду и забрать», — заявила Спенсер.
Прогноз и ставка на бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер на UFC 250
Канадка хороша в партере, так что сценария боя Нуньес против де Рандами повториться не должен. В стойке Спенсер не столь опасна, хотя защищается от ударов неплохо. Это достойный представитель рейтинга, который вполне заслуживает титульного поединка.
И всё же для нынешней Нуньес этого мало. Львица в полном порядке, а мощи её удара хватит, чтобы сотрясти соперницу одним-двумя попаданиями. Скорее всего, бразильянке потребуется какое-то время, чтобы приноровиться к защите Спенсер и найти в ней брешь, но постепенно она пристреляется и без особых хлопот добудет победу.
В быстрое завершение поединка мы не верим, защищается канадка недурно. Однако бой будет состоять из пяти раундов — этого вполне достаточно, чтобы действующая чемпионка донесла несколько сокрушительных ударов и добила претендентку. Ждём победу нокаутом во втором-четвёртом раунде.
А на кого ставите в главном бое UFC 250 вы? Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
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