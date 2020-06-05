«Боруссия Д» — «Герта». Прогноз: Санчо, Азар и Пёнтек устроят фейерверк в Дортмунде

6 июня в матче 30-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» примет «Герту». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия Дортмунд» — «Герта»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Герта» (06.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, и, пожалуй, только имена обладателей первого и последнего мест не вызывают никаких вопросов. В остальном плотность турнирной таблицы впечатляет. А это значит, что расслабляться сейчас нельзя абсолютно никому.

«Славия» — «Неман». Прогноз: «олени» снова заглохнут вдали от Гродно 11 из 14 голов в этом сезоне чемпионата Беларуси «Неман» забил в родных стенах.

«Боруссия» из Дортмунда до позапрошлого матча сохраняла интригу в чемпионской гонке, однако уступила с минимальным счётом «Баварии» и теперь сможет довольствоваться только выходом в Лигу чемпионов. Благо что шансы на серебро хорошие.



Подопечные Люсьена Фавра набрали 60 очков в 29 турах и сейчас единолично занимают вторую строчку в Бундеслиге. Отрыв от идущего третьим «РБ Лейпцига» составляет два пункта, а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и леверкузенский «Байер» отстают на четыре.



При таких раскладах для «шмелей» главное просто исправно обыграть тех, кто уступает в классе. Пока получается здорово. В прошлом туре чёрно-жёлтые выместили злобу в гостях у «Падерборна», вынеся худший клуб турнира со счётом 6:1. Первый тайм аутсайдер кое-как выдержал, зато после перерыва у гостей залетело буквально всё.

«Динамо-Брест» — «Минск». Прогноз: Милевский, Кисляк и Хачериди добьются успеха В шести предыдущих очных матчах южане добыли пять побед при одной ничьей.

«Герта», если не считать сумасшедшую «Баварию» и рассудительный «Лейпциг», остаётся единственной командой, ни разу не проигравшей после паузы. Работа нового тренера Бруно Лаббадии, очевидно, даёт плоды. В четырёх играх набрано 10 из 12 максимально возможных очков.



Единственная ничья пришлась, собственно, на выездную игру с РБЛ (2:2), но тут надо сказать, что гости смотрелись даже предпочтительнее (пусть и во многом благодаря удалению у фаворита). А в прошлом туре берлинцы у себя дома уверенно разобрались с «Аугсбургом» (2:0). Мощный спурт позволил серьёзно подобраться к еврокубковой зоне: от шестого места клуб отделяет всего четыре балла.



Теперь посвежевшей «Герте» предстоит непростой выезд в Дортмунд к местной «Боруссии». Штука в том, что дортмундцы имеют всего одно поражение на своём поле, да и то от лидирующей «Баварии». А потому просто так они отдавать очки гостям вряд ли планируют. Мы бы ожидали от команд яркого футбола с обилием голов в обе стороны.

«Ислочь» — «Рух». Прогноз: проверяем коэффициент 2.43 в матче чемпионата Беларуси «Волки» потерпели четыре поражения в пяти предыдущих матчах Высшей лиги Беларуси.

«Герта» за четыре игры после паузы наколотила целых 11 мячей, пропустив только от «Лейпцига». Реактивная же атака дортмундской «Боруссии», которая даже без Холланда отгрузила в гостях шесть штук «Падерборну», в представлении не нуждается. Однако ставка обе забьют представлена в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.59.

Придётся выкручиваться. Увеличить потенциальный выигрыш можно комбинированной ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81. Также интересным вариантом выглядит ИТБ2 1 мяча за уверенные 2.17. Оборона у дортмундцев, конечно, крепкая, но явно не лучшая в Бундеслиге.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Герта»

«Боруссия Д» дома проиграла лишь однажды — совсем недавно мюнхенской «Баварии». Однако «Герта» с приходом нового тренера преобразилась в лучшую сторону: они идут наравне с лидерами по набранным очкам после паузы. Мы бы ожидали от команд мощного футбола с обилием голов в обе стороны. На двоих за четыре сыгранных тура соперники наколотили аж 23 гола.



Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Герты» больше 1 мяча за коэффициент 2.17.