«Фортуна» — «Хоффенхайм». Прогноз: Цубер, Руди и Баумгартнер ответят аутсайдеру грубостью

«Фортуна» примет «Хоффенхайм» в матче 30-го тура чемпионата Германии 6 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Фортуна» — «Хоффенхайм»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Фортуна» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча «Фортуна» — «Хоффенхайм» (06.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, но вопросов ещё предостаточно. Всё ясно разве что с чемпионом и худшей командой по итогам сезона. В остальном плотность турнирной таблицы такова, что расслабляться нельзя абсолютно никому.

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«Фортуна» в прошлом туре прервала удачную беспроигрышную серию из шести матчей. Но тут надо сказать, что в соперниках у неё была грозная «Бавария», да к тому же дело было Мюнхене. Понятно, что шансы изначально казались минимальными. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу мюнхенцев.



Дюссельдорфцы, как и прежде, находятся в зоне стыковых матчей, набрав в 29 турах 27 очков. Однако ещё не все потеряно, ведь отставание от «Майнца» составляет всего один пункт. Правда, раскочегаревшийся «Вердер» вовсю претендует на спасение: бременцы находятся всего в одном балле от «Ф95».



«Хоффенхайм» после неудачного возобновления сезона подправил свои дела и снова включился в борьбу за еврокубки. На данный момент имеется 42 очка в 29 матчах. Ровно столько же у «Вольфсбурга», расположившегося на шестой строчке. А ведь она даёт право на выход в Лигу Европы.

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Вернули в строй «деревенских» две победы. Первая состоялась в позапрошлом туре дома над упирающимся «Кёльном» (3:1), а вторая — в прошлом туре на выезде над скромным «Майнцем» (1:0). Сперва гости заработали пенальти, но бывший футболист московского ЦСКА Стивен Цубер не сумел его реализовать. Зато под самый перерыв сумел забить вышедший на замену Ила Бебу.



Теперь «Хоффенхайму» предстоит ещё один выезд, но на этот раз в Дюссельдорф к местной «Фортуне». История противостояния скромная, до этого соперники встречались лишь пять раз. В трёх случаях расходились миром, а в оставшихся победы поделили поровну.



Хотя мирными встречи команда едва ли можно назвать. Дело в том, что за эти пять поединков на двоих команды набрали аж 26 «горчичников» и одну красную карточку. Для Бундеслиги это много. Да и в нынешнем сезоне они тоже не стесняются иной раз играть грубо против своих оппонентов.

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За четыре тура после паузы «Фортуна» записала в свой актив восемь жёлтых карточек, а «Хоффенхайм» получил за то же время 11 предупреждений и одно удаление. При таких раскладах можно было бы проверить общий верх по ЖК. Ставка тотал больше 4,5 жёлтой карточки за коэффициент 2.02 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч «Фортуна» — «Хоффенхайм»

Как правило, матчи между «Фортуной» и «Хоффенхаймом» получаются боевыми, с обилием карточек. В чемпионате команды также не стесняются играть грубо со своими оппонентами. Мы бы ожидали от предстоящего поединка неуступчивой борьбы и россыпью предупреждений.



Ставка: тотал больше 4,5 жёлтой карточки за коэффициент 2.02.