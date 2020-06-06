«Байер» — «Бавария» и другие матчи для ставок 6 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 5 июня.

На что ставить в футболе 6 июня

Пока не стартовали Примера и Серия А, основное внимание приковано в Бундеслиге. Тут сегодня суперматч — в Леверкузене «Байер» постарается остановить «Баварию». Начало игры – в 16:30 мск. Мюнхенцы могут позволить себе даже проиграть, а вот «Байер» ведёт отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов. Также сегодня в Германии сыграют «Айнтрахт» с «Майнцем», «Фортуна» — с «Хоффенхаймом» и «РБ Лейпциг» — с «Падерборном». Все эти игры начнутся в 16:30 мск. В 19:30 стартует матч дортмундской «Боруссии» с «Гертой».

4 матча запланированы в очередном туре Высшей лиги Беларуси. Центральный встречи – «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Брест» — «Минск». Кроме того, «Ислочь» сыграет с «Рухом», а «Славия» — с «Неманом».

Кроме того, можно будет сделать ставки на игры в, Болгарии, Венгрии, Израиле, Литве, Польше, Сербии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 6 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершён. Только НХЛ ещё надеется на его возобновление его летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 6 июня

После паузы возобновится чемпионат Германии по баскетболу. Все матчи будут играть в Мюнхене. На субботу запланированы две встречи: в 17:30 начнут играть «Геттинген» и «Крайльсхайм», а в 21:30 – «Бавария» и «Ульм». Интересно, смогут ли гости навязать борьбу лидеру?! Ведь у баварцев не сыграют Нихад Джедович и Грег Монро.

Кроме того, можно поставить на матчи чемпионата Туркменистана. В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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