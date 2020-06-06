«Штутгарт» — «Оснабрюк». Прогноз: Марио Гомес и Гонсало Кастро приблизятся к Бундеслиге

7 июня «Штутгарт» сыграет с «Оснабрюком» в матче 30-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Штутгарта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Оснабрюка» оценён букмекерами коэффициентом 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Штутгарт» — «Оснабрюк»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 7 июня «Штутгарт» — «Оснабрюк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.41. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75.

Анализ и прогноз матча «Штутгарт» — «Оснабрюк» (07.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

«РБ Лейпциг» — «Падерборн». Прогноз: Вернер, Юпамекано и Гулачи пропустят от аутсайдера В гостях «Падерборн» отгрузил по два мяча «Баварии» с «Байером» и три — «Боруссии Д».

Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. С мотивацией полный порядок и у тех и у других. «Штутгарт» набрал 51 очко в 29 турах и занимает чистое второе место, которое напрямую выводит в элитный дивизион. Рядышком находятся два конкурента.

У «Гамбурга» 49 баллов, у «Хайденхайма» — 48. Догнать «Арминию» уже вряд ли получится (56 очков при игре в запасе), но это и не требуется. Пока судьба швабов полностью в их руках, нужно только стабильно добиться результата, чтобы избежать лишней нервотрёпки и добиться повышения в классе.

«Штутгарт» провалил рестарт сезона, проиграв скромному «Веену» (1:2) на выезде и крепкому «Хольштайну» (2:3) дома. Зато потом собрался и одержал важнейшую победу над «Гамбургом» (3:2), вернув себе второе место. После первого тайма хозяева уступали с разницей в два мяча, но сравняли счёт, а решающий гол забили на 92-й минуте.

«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Хаверц выстрелят после перерыва За четыре тура соперники оформили пять мячей в начале вторых таймов.

Наконец, неделю назад подопечные Пеллегрино Матараццо одержали дежурную победу над худшим клубом второй Бундеслиги — дрезденским «Динамо» (2:0). Они имели полное преимущество, создав достаточно моментов для разгрома. Но из-за слабой реализации аутсайдер оставался в седле вплоть до 88-й минуты, пока Дарко Чурлинов не забил второй мяч.

У «Оснабрюка» задача гораздо скромнее — сохранить прописку во втором дивизионе. Сейчас лилово-белые с 34 очками находятся на 14-й строчке в турнирной таблице. Кое-какой запас они имеют, хотя расслабляться слишком рано. До зоны стыков четыре балла, а до зоны вылета — шесть.

После возобновления сезона команда чувствует себя довольно уверенно. Пять очков в четырёх встречах — неплохой результат для аутсайдера. Удалось победить крепкий «Гройтер Фюрт» (2:0), а также разойтись миром с «Арминией» (1:1) и «Яном» (2:2). Единственное поражение потерпели от «Ганновера» (2:4).

«Боруссия Д» — «Герта». Прогноз: Санчо, Азар и Пёнтек устроят фейерверк в Дортмунде За четыре тура после паузы дортмундцы и берлинцы наколотили 23 мяча.

Хозяева и так полны мотивации, а тут ещё и личные счёты. Дело в том, что в первом круге они уступили в Оснабрюке со счётом 0:1, хотя полностью владели инициативой и создали внушительное количество моментов. На своём поле швабы выступают лучше всех в турнире — 11 побед в 14 матчах, 34 очка при разнице мячей 30:11.

На таком фоне шансы аутсайдера кажутся минимальными. Разница в уровне индивидуального мастерства очевидна, так что сюрпризов не ждём. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за аккуратный коэффициент 1.77, а также комбинированной ставкой П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Штутгарт» — «Оснабрюк»

Хозяева занимают второе место в турнирной таблице и имеют все шансы на повышение в классе, гости бьются за выживание. Разница в уровне составов очевидна, а в родных стенах швабы выступают лучше всех во второй Бундеслиге: 11 побед в 14 матчах, разница мячей 30:11. Возьмём П1 с форой (-1) за 1.77.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1) за 1.77.

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