«Витебск» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич оставят Даниила Чалова не у дел

7 июня в матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» сыграет с БАТЭ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Витебска» оценён букмекерами коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — БАТЭ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 7 июня «Витебск» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Витебск» — БАТЭ (07.06.2020)

Воскресная программа 12-го тура чемпионата Беларуси откроется в Витебске, где местный одноимённый клуб примет БАТЭ из Борисова. Соперники находятся в разных частях турнирной таблицы и, разумеется, решают абсолютно разные задачи. Гости как обычно бьются за чемпионство.

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Старт сезона получился провальным, зато дальше «пчёлы» набрали сумасшедший ход. Восемь побед в девяти матчах, 25 очков из 27 возможных. Унести ноги удалось лишь «Торпедо-БелАЗ» (0:0), да и то при огромной доле везения: восемь ударов в створ ворот цели не достигли, а с пенальти Павел Нехайчик пробил выше перекладины.

Все остальные остались ни с чем. «Пчёлы» попутно ещё и выиграли Кубок Беларуси, дожав в финале действующего чемпиона страны «Динамо-Брест» (1:0 доп. время). В национальном первенстве после убойного отрезка дела тоже идут замечательно: 25 баллов, чистое первое место, ближайший преследователь отстаёт на три пункта.

Подопечные Кирилла Ашельского в последнее время заметно прибавили в созидании. Достаточно сказать, что в четырёх из пяти предыдущих турах они забивали как минимум трижды, что для низового чемпионата Беларуси огромная редкость. Лишь «Ислочь» неделю назад пропустила всего один мяч, хотя там дело оказалось скорее в слабой реализации.

«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Хаверц выстрелят после перерыва За четыре тура соперники оформили пять мячей в начале вторых таймов.

Потому абсолютно неудивительно, что даже в гостях на победу БАТЭ дают скромный коэффициент 1.57. К тому же «Витебск» сейчас далёк от оптимального состояния, поскольку результаты после изменений в тренерском штабе заметно просели. Предыдущую победу северяне одержали аж 18 апреля, ещё в пятом туре.

С тех пор — два поражения и четыре ничьих в шести поединках. Что удивительно, традиционно надёжная оборона всё чаще даёт сбои. «Витебск» традиционно плясал от печки, защищался большими силами, а в атаке рассчитывал на забросы и стандарты. Однако в шести предыдущих встречах пропущено аж 10 мячей.

Естественно, на таком фоне положение в турнирной таблице заметно ухудшилось. Сейчас подопечные Сергея Ясинского находятся на 11-й строчке чемпионата Беларуси с 14 очками. До зоны стыков всего два балла. Понятно, что в нынешнем состоянии шансы «Витебска» зацепиться кажутся скромными.

«Боруссия Д» — «Герта». Прогноз: Санчо, Азар и Пёнтек устроят фейерверк в Дортмунде За четыре тура после паузы дортмундцы и берлинцы наколотили 23 мяча.

Статистика очных встреч согласна с этой точкой зрения. В пяти последних матчах БАТЭ добыл четыре победы при одной ничьей. П2 за 1.57 годится разве что для экспресса, а потому придётся выкручиваться. Интерес представляют два варианта — П2 с форой (-1) за крепкий коэффициент 2.04, а также ИТБ 1.5 гола гостей за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Витебск» — БАТЭ

«Витебск» не знает побед на протяжении шести туров, за которые успел пропустить 10 мячей. А БАТЭ набрал сумасшедший ход — 25 очков из 27 возможных в девяти предыдущих турах, а также победа в Кубке Беларуси над «Динамо-Брест». Ставить против таких борисовчан невероятно сложно. Сыграем от гостей.

Ставка: победа БАТЭ с форой (-1) за 2.04.

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