«Унион» — «Шальке». Прогноз: слишком скучно для результативного чемпионата Германии

За четыре игры после паузы соперники оформили всего три гола на двоих.

7 июня «Унион» примет «Шальке» в матче 30-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.16.

Букмекерские коэффициенты на матч «Унион» — «Шальке»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Унион» — «Шальке» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча «Унион» — «Шальке» (07.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, но ясно далеко не всё. Вопросов не вызывают разве что чемпион и худшая команда по итогам сезона. В остальном плотность турнирной таблицы такова, что расслабляться нельзя абсолютно никому.

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«Унион» за четыре игры после паузы набрал всего лишь один балл. Это практически худший результат во всей Бундеслиге. В сумме у клуба набралось 31 очко, и он расположился на 14-м месте. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет каких-то четыре пункта.



Единственная ничья на этом отрезке пришлась на скромный «Майнц» (1:1). Тогда «железные» пропустили быстрый гол, но сумели отыграться на 33-й минуте благодаря удару Маркуса Ингвартсена со штрафного. В остальном берлинцы имеют три поражения с общим счётом 1:10. Грустно.



«Шальке», собственно, единственная команда, которая не набрала ни одного балла после рестарта первенства. Неудачная серия гельзенкирхенцев тянется ещё с начала второго круга. Последняя победа датируется аж концом января. Невероятно печально.

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И если после первого круга «горняки» вовсю претендовали на Лигу чемпионов, то сейчас невероятно тяжело будет зацепиться даже за Лигу Европы. За 29 туров набрано 37 очков. Отрыв от зоны вылета больше 10 пунктов, так что можно не волноваться. Но вот до еврокубковой зоны не хватает целых пяти баллов при внушительном количестве конкурентов.



Теперь «Шальке-04» предстоит выезд в Берлин к местному «Униону». Матч первого круга завершился в пользу «королевских синих» со счётом 2:1. Однако мы бы не стали ожидать от соперников результативности в предстоящем поединке. И на то есть серьёзные основания.



Дело в том, что после паузы и у тех, и у других атака выглядит несколько беззубо. «Железные», к слову, оформили всего два гола в четырёх играх. При этом, надо сказать, один из них — прямой удар со штрафного. То есть проблемы с созиданием колоссальные.

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У гельзенкирхенцев всё ещё печальнее. За то же время после рестарта чемпионата Германии они забили один-единственный гол. Стоит также вспомнить о том, что основная движущая сила в атаке «Шальке» полузащитник Суат Сердар выпал из-за травмы до конца сезона. А при таких раскладах ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.80 выглядит вполне неплохо.

Прогноз и ставки на матч «Унион» — «Шальке»

«Унион» и «Шальке-04» за четыре игры после паузы на двоих набрали всего один-единственный балл. Это худшие результаты в Бундеслиге. Причиной тому является ужасная результативность. На двоих на данном отрезке они оформили всего три гола, а потому мы бы не стали ожидать от соперников обилия забитых мячей в предстоящей встрече.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.