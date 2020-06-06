«Аугсбург» — «Кёльн». Прогноз: проверяем коэффициент 2.30 в матче чемпионата Германии

7 июня «Аугсбург» примет «Кёльн» в матче 30 тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах с коэффициентом 2.97. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.58.

Букмекерские коэффициенты на матч «Аугсбург» — «Кёльн»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Кёльн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча «Аугсбург» — «Кёльн» (07.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, но никаких проблем с интригой не наблюдается. Вопросов не возникает разве что с чемпионом и последней командой по итогам сезона. В остальном плотность турнирной таблицы солидная, делать выводы рано.

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«Аугсбург» за четыре тура после паузы сумел немного отдалиться от дна турнирной таблицы, набрав четыре балла. Сейчас у команды 31 очко и 13-е место. Отрыв от зоны стыковых матчей и зоны вылета составляет четыре и шесть пунктов соответственно.



В последнем матче «фуггеры» гостили в Берлине у посвежевшей «Герты» и уступили со счётом 0:2. Берлинцы в первом тайме открыли счёт и на перерыв ушли лидерами. Во втором тайме гости произвели замены и всеми силами старались спасти игру, но уже на добавленных минутах допустили контратаку хозяев и пропустили второй гол.



«Кёльн» в возобновлённом чемпионате Германии набрал всего два очка, хотя мог рассчитывать на большее. На данный момент у клуба 34 балла и 12 позиция. Семиочковая фора от зоны вылета позволяет не паниковать, но и мечтать о чём-то большем не приходится. До еврокубковой зоны не хватает целых восьми пунктов, а при повышенной конкуренции о ней и вовсе можно забыть.

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«Козлы» проиграли уже два матча подряд. Сперва они пустили три в гостях у «Хоффенхайма» (1:3), а затем дома, в прошлом туре, вытащили четыре от «РБ Лейпциг» (2:4). Причём в игре с РБЛ даже первыми открыли счёт, но зацепиться за очки не получилось.



Теперь «Кёльн» ожидает выезд в Аугсбург к местному одноимённому клубу. И тут статистика личных встреч на стороне хозяев. Дело в том, что последний раз «козлы» обыгрывали «Аугсбург» на их поле ещё во второй Бундеслиге в мае 2008 года, аж 12 лет назад.



Да и в целом с победами у них дела обстоят немногим лучше: последняя домашняя победа состоялась практически девять лет назад. С тех пор соперники встретились 10 раз. В пяти случаях побеждали «фуггеры», а остальные пять заканчивались ничьей. Однако классический 1Х доступен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.61, поэтому поищем другие варианты.

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Вполне можно проверить тотал больше 2.5 мяча за играбельный коэффициент 1.80. «Кёльн» хоть и набрал всего два балла в четырех матчах, зато с атакой у клуба порядок. За этот небольшой отрезок после паузы было забито семь голов.

Хотя тут надо бы ещё сказать и о неубедительной обороне «козлов». При семи забитых они имеют целых 11 пропущенных. Причём по два мяча в их ворота оформляли не самые результативные «Майнц» и «Фортуна». А на таком фоне заманчиво смотрится ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «Кёльн»

«Кёльн» после паузы показывает неплохую результативность, забив семь голов за четыре игры. Однако с обороной дела обстоят куда хуже — 11 пропущенных за то же время. «Аугсбург» имеет удачную статистику в играх с «козлами», не проигрывая им на своём поле уже 12 лет. На таком фоне можно подумать над ставкой с коэффициентом 2.30.



Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Аугсбурга» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.30.