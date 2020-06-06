«Славия» — «Виктория Пльзень». Прогноз: море веселья в матче лидеров чемпионата Чехии

7 июня «Славия Прага» примет «Викторию Пльзень» в матче 28-го тура чемпионата Чехии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч «Славия» — «Виктория Пльзень»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Чехии «Славия» — «Виктория Пльзень» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча «Славия» — «Виктория Пльзень» (07.06.2020)

Чемпионат Чехии вернулся после вынужденного перерыва, связанного с коронавирусом. Пауза составила 2,5 месяца, а потому участникам придётся выходить на поле через двое-трое суток. Все игры до окончания первенства решено проводить без болельщиков на трибунах.

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После паузы клубы провели уже по три игры. Лидерующая пражская «Славия» набрала все девять возможных очков и только укрепила свою позицию. Теперь у неё 67 баллов, а отрыв от ближайшего соперника и, пожалуй, единственного преследователя «Виктории Пльзень» по-прежнему составляет восемь пунктов.



Сперва красно-белые разогрелись в гостях у «Млады-Болеслав» (1:0), затем на своём поле не оставили шансов крепкому «Яблонцу» (5:0). А в прошлом туре увезли три очка от аутсайдера «Пршибрама» (1:0). Но тут надо бы сказать, что единственный гол был забит на 82-й минуте, и гости скорее отскочили.



«Виктория Пльзень» свои три игры после рестарта чемпионата Чехии тоже выиграла. Это позволило сохранить дистанцию от пражан в восемь пунктов, что была до остановки. Зато эти девять очков увеличили отрыв от третьего места. Сейчас он составляет 14 баллов.

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После паузы красно-синие обыграли мощную пражскую «Спарту» (2:1) и вынесли крепкого середняка «Младу-Болеслав» (7:1). А в последней игре они навещали сбавивший обороты «Баник Острава» и увезли свои три очка (2:0). «Викторка» победила абсолютно по делу: владела территориальным и игровым преимуществом (62 % владения мячом) и оформила по голу в каждом тайме.



Теперь пльзеньской «Виктории» предстоит непростой выезд в Прагу к местной «Славии». И те, и другие находятся в хорошей форме, а потому стоит взглянуть на статистику личных встреч. И тут не всё так ровно.



Дело в том, что красно-синие не могут обыграть «лоскутных» в Праге с апреля 2014 года, то есть уже шесть с лишним лет. За это время они успели провести шесть выездных матчей с принципиальным соперником и потерпели шесть поражений с общим счётом 1:16. Цифры весьма красноречивые, а потому при желании можно проверить лобовую победу «Славии» за коэффициент 2.15.

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Также интересным вариантом выглядит тотал больше 2.5 мяча за ровный коэффициент 2.00. Соперники показали мощную атаку, на двоих наколотив 18 мячей за три тура после рестарта сезона. Не видим предпосылок к закрытому футболу.

Прогноз и ставки на матч «Славия» — «Виктория Пльзень»

Соперники в отличной форме, на двоих они наколотили 18 мячей за три тура. Однако выездные игры против красно-белых «Виктории» даются с большим трудом. В предыдущих шести играх она имеет шесть поражений с общим счётом 1:16. На наш взгляд, лидер чемпионата Чехии сможет сбросить с хвоста главного преследователя.



Ставка 1: победа «Славии» за коэффициент 2.15.



Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.