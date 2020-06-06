«Хартберг» — «РБ Зальцбург». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Австрии

«Быки» оторвались от ближайшего преследователя на пять очков и несутся к титулу.

«Хартберг» и «Ред Булл Зальцбург» сыграют 7 июня в матче второго тура второго этапа чемпионата Австрии. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ред Булл Зальцбург» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Хартберга» оценён букмекерами коэффициентом 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австрии «Хартберг» — «Ред Булл Зальцбург»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австрии 7 июня «Хартберг» — «Ред Булл Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.26. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20.

Анализ и прогноз матча «Хартберг» — «Ред Булл Зальцбург» (07.06.2020)

Чемпионат Австрии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи были сыграны ещё 7-8 марта. Все участники сдали тесты на наличие инфекции и прошли двухнедельный карантин. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Местная Бундеслига отличается двухступенчатой системой проведения. На первом этапе команды сыграли между собой в два круга, а после 22 туров поделились на два мини-турнира. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а шестёрка аутсайдеров бьётся за выживание.

Вообще-то «Ред Булл Зальцбург» по итогам двух кругов занял второе место, отстав от ЛАСК на шесть очков. То есть должен был начинать финальный этап с дефицитом в три балла (количество очков делится на два перед стартом второй стадии). Но клуб из Линца попался на нарушении правил социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

Он проводил общекомандные тренировки до официального разрешения, за что и лишился шести очков. «Быки» стали хозяевами положения, а по итогам первого тура второй стадии смогли увеличить отрыв. И помог им в этом как раз «Хартберг», который на выезде сенсационно хлопнул ЛАСК (2:1).

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На самом деле, хозяева смотрелись интереснее и создали даже побольше. На ничью они определённо наиграли. Собственно, к ней всё и шло, однако на 93-й минуте гости забили второй мяч. Этот успех помог «Хартбергу» покинуть последнюю позицию в чемпионской группе и переместиться на пятую строчку с 17 очками.

«Ред Булл Зальцбург» тем временем задушил «Рапид» из Вены в родных стенах (2:0). Вроде бы шансы у гостей имелись, второй мяч они пропустили только на 91-й минуте. Однако по факту преимущество РБЗ оказалось подавляющим. Достаточно упомянуть статистику: 13:1 по ударам и 7:1 по попаданиям в створ.

Теперь подопечные Джесси Марша опережают ближайшего преследователя (им оказался «Вольфсберг») на пять очков. Право на ошибку имеется, а соперник заметно уступает по общему уровню. Достаточно взглянуть на статистику очных встреч: у клуба из Зальцбурга четыре победы при одной ничьей.

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«Хартберг» довольно результативен, в среднем он забивает почти по полтора мяча за игру. Сомневаться в успехе гостей сложно, но свой гол хозяева наверняка оформят. Мы бы выбирали между двумя комбинированными ставками — П2 + обе забьют за 2.38 и П2 + тотал больше 3.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на матч «Хартберг» — «Ред Булл Зальцбург»

Гости занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков. «Хартберг» заметно уступает в классе, зато в среднем забивает по полтора мяча за игру. На наш взгляд, хозяева имеют хорошие шансы отличиться, но зацепиться хотя бы за ничью им будет крайне сложно.

Ставка: победа «Ред Булл Зальцбург» + обе забьют за 2.38.