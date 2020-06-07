«Аугсбург» — «Кёльн». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

«Аугсбург» примет «Кёльн» в матче 30-го тура чемпионата Германии 7 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах с коэффициентом 2.97. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.58.

Букмекерские коэффициенты на матч «Аугсбург» — «Кёльн»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Кёльн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча «Аугсбург» — «Кёльн» (07.06.2020)

Программа 30-го тура чемпионата Германии закроется в воскресенье в Аугсбурге, где местный одноимённый клуб примет «Кёльн». Обе команды находятся совсем рядом в турнирной таблице, являясь прямыми конкурентами. Задача на оставшуюся часть сезона у них тоже общая — максимально быстро решить вопрос с сохранением прописки в элите.

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Баланс сил кажется если не равным, то как минимум сопоставимым. На данный момент «козлы» находятся чуть выше — они набрали 34 очка и занимают 12-ю строчку, а «Аугсбург» имеет в активе 31 балл и находится на 13-й позиции. Зато после рестарта первенства «фуггеры» смотрятся увереннее.

На счету «Аугсбурга» четыре очка в четырёх поединках. Удалось разгромить на выезде «Шальке» (3:0) и скатать нулевую ничью в родных стенах с несчастным «Падерборном». Оба поражения также получились близкими — 1:2 от «Вольфсбурга» при пропущенном на 92-й минуте голе, а также 0:2 от воспрявшей «Герты» в Берлине.

Что любопытно, во втором случае команда также пропустила на 92-й минуте. Впрочем, это скорее тянет на совпадение, говорить о слабой физической готовности и проблемах с выносливостью поводов нет. «Аугсбург» хорошо готов и по объёму беговой работы никому просто так не уступит.

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«Кёльн» перед возобновлением сезона имел кое-какие шансы на попадание в еврокубки, однако к началу лета об этом можно забыть. Всего два очка в четырёх турах, хотя календарь казался вполне рабочим. 2:2 с «Майнцем» и «Фортуной», причём в первом случае «козлы» упустили два мяча форы, а во втором сумели её отыграть.

Дальше состоялись два поражения, оба вполне справедливые. 1:3 на выезде от «Хоффенхайма» и 2:4 в родных стенах от «РБ Лейпциг». В Зинсхайме забрезжила надежда на спасение, однако Марк Ут на 77-й минуте не реализовал пенальти. А с «быками» разгром оказался гораздо ближе, чем ничья.

«Кёльн» — один из самых весёлых клубов Бундеслиги. В шести предыдущих матчах с его участием проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». «Аугсбург», напротив, застегнулся на все пуговицы: в трёх последних турах доезжал вариант «обе забьют — нет». Так что лезть в тоталы и голы опасно.

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«Фуггеры» занимают последнее место в чемпионате Германии по проценту владения мячом, даже в родных стенах он составляет скромные 42,3%. У «козлов» на выезде, для сравнения, солидные 47,9%. Всё это заставляет задуматься о победе гостей по угловым за коэффициент 2.07.

Дело в том, что «Аугсбург» в среднем подаёт всего 3,72 корнера, тогда как «Кёльн» обычно имеет более пяти штук на чужом поле. Стандарты у гостей поставлены здорово, забивают после них они часто. Альтернативный вариант — ИТБ 5.5 корнера «Кёльна» за 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «Кёльн»

«Аугсбург» владеет мячом меньше всех в Бундеслиге, даже на своём поле этот показатель находится на уровне 42,3%. Угловых у «фуггеров» тоже мало, в среднем только 3.72 за игру. А вот у «Кёльна» великолепные стандарты, после которых он часто забивает. Средний показатель по сезону — более пяти угловых на выезде. Возьмём ИТБ 5.5 корнера «козлов» за 2.55.

Ставка: индивидуальный тотал «Кёльна» больше 5.5 углового за 2.55.