«Вердер» — «Вольфсбург» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 7 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 7 июня.
На что ставить в футболе 7 июня
Многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. А ведь дальше будет только лучше. Скоро вернутся АПЛ, Серия А, Примера и родная РПЛ.
В воскресенье программа солидная. В чемпионате Германии, например, тремя матчами завершится 30-й тур. В 14:30 мск в Бремене начнётся встреча «Вердер» — «Вольфсбург», в Берлине спустя два часа выяснять отношения будут «Унион» и «Шальке». А в 19:00 прозвучит свисток для «Аугсбурга» и «Кёльна».
Три игры пройдут в Беларуси, здесь к концу подходит 12-й тур Высшей лиги. В 16:00 мск стартует битва «Витебска» и БАТЭ, в 18:00 — «Белшины» и минского «Динамо», а в 20:00 — «Шахтёра» из Солигорска и «Энергетика-БГУ». В чемпионате Португалии 25-й тур завершится игрой «Риу Аве» и «Пасуша де Феррейры» (23:00 мск).
В чемпионате Украины набирает обороты вторая стадия сезона, хотя очередной титул «Шахтёра» вопросов уже не вызывает. Здесь состоятся четыре поединка: «Олимпик» — «Мариуполь» (14:00 мск), «Динамо» Киев — «Александрия» (17:00), «Львов» — «Днепр» (19:30) и «Ворскла» — «Карпаты» (19:30).
Также выделим чемпионат Дании. Тут в один день пройдут все семь матчей 26-го тура, каждый из которых начнётся в 18:00 мск. Причина проста: на этом завершится первый этап сезона, после чего шестёрка лучших разыграет чемпионство и места в еврокубках, а остальные поборются за выживание.
Кроме того, продолжаются чемпионаты Болгарии, Австрии, Израиля, Польши, Сербии, Хорватии, Чехии, Армении, Венгрии, Туркмении, Черногории, Греции, Южной Кореи, Фарерских островов, Литвы и Эстонии. Ещё три поединка состоятся в 30-м туре второй Бундеслиги. Выбор замечательный.
На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.
Матчи по хоккею для ставок 7 июня
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.
Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 7 июня
Прежде всего — теннис, где пройдут несколько выставочных турниров с участием профессионалов. Обращают на себя внимания соревнования в Валенсии (Роберто Баутиста-Агут сыграет с Алексом де Минором, а Пабло Андухар — с Пабло Карреньо-Бустой) и Австрии (там всё внимание приковано к Доминику Тиму).
Кроме того, вернулся чемпионат Германии по баскетболу. Здесь запланированы два матча, начало — в 17:30 мск и 21:00. В Беларуси и Вьетнаме продолжаются чемпионаты по футзалу. Очередная гонка состоится в рамках сезона NASCAR, также доступны ставки на бейсбол, гольф, дартс и покер.
Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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