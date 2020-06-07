«Вердер» — «Вольфсбург» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 7 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 7 июня.

На что ставить в футболе 7 июня

Многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. А ведь дальше будет только лучше. Скоро вернутся АПЛ, Серия А, Примера и родная РПЛ.

«Унион» — «Шальке». Прогноз: слишком скучно для результативного чемпионата Германии За четыре игры после паузы соперники оформили всего три гола на двоих.

В воскресенье программа солидная. В чемпионате Германии, например, тремя матчами завершится 30-й тур. В 14:30 мск в Бремене начнётся встреча «Вердер» — «Вольфсбург», в Берлине спустя два часа выяснять отношения будут «Унион» и «Шальке». А в 19:00 прозвучит свисток для «Аугсбурга» и «Кёльна».



Три игры пройдут в Беларуси, здесь к концу подходит 12-й тур Высшей лиги. В 16:00 мск стартует битва «Витебска» и БАТЭ, в 18:00 — «Белшины» и минского «Динамо», а в 20:00 — «Шахтёра» из Солигорска и «Энергетика-БГУ». В чемпионате Португалии 25-й тур завершится игрой «Риу Аве» и «Пасуша де Феррейры» (23:00 мск).



В чемпионате Украины набирает обороты вторая стадия сезона, хотя очередной титул «Шахтёра» вопросов уже не вызывает. Здесь состоятся четыре поединка: «Олимпик» — «Мариуполь» (14:00 мск), «Динамо» Киев — «Александрия» (17:00), «Львов» — «Днепр» (19:30) и «Ворскла» — «Карпаты» (19:30).



Также выделим чемпионат Дании. Тут в один день пройдут все семь матчей 26-го тура, каждый из которых начнётся в 18:00 мск. Причина проста: на этом завершится первый этап сезона, после чего шестёрка лучших разыграет чемпионство и места в еврокубках, а остальные поборются за выживание.

«Славия» — «Виктория Пльзень». Прогноз: море веселья в матче лидеров чемпионата Чехии За три тура соперники наколотили 18 мячей на двоих.

Кроме того, продолжаются чемпионаты Болгарии, Австрии, Израиля, Польши, Сербии, Хорватии, Чехии, Армении, Венгрии, Туркмении, Черногории, Греции, Южной Кореи, Фарерских островов, Литвы и Эстонии. Ещё три поединка состоятся в 30-м туре второй Бундеслиги. Выбор замечательный.



На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 7 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.



Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 7 июня

Прежде всего — теннис, где пройдут несколько выставочных турниров с участием профессионалов. Обращают на себя внимания соревнования в Валенсии (Роберто Баутиста-Агут сыграет с Алексом де Минором, а Пабло Андухар — с Пабло Карреньо-Бустой) и Австрии (там всё внимание приковано к Доминику Тиму).

«Аугсбург» — «Кёльн». Прогноз: проверяем коэффициент 2.30 в матче чемпионата Германии «Козлы» не могут выиграть в Аугсбурге уже 12 лет.

Кроме того, вернулся чемпионат Германии по баскетболу. Здесь запланированы два матча, начало — в 17:30 мск и 21:00. В Беларуси и Вьетнаме продолжаются чемпионаты по футзалу. Очередная гонка состоится в рамках сезона NASCAR, также доступны ставки на бейсбол, гольф, дартс и покер.

Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.