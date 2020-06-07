«Гамбург» — «Хольштайн». Прогноз: проверяем коэффициент 3.20 в матче второй Бундеслиги

8 июня «Гамбург» сыграет с «Хольштайном» в матче 30-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Гамбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Хольштайна» оценён букмекерами коэффициентом 5.10.
Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Гамбург» — «Хольштайн»
Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 8 июня «Гамбург» — «Хольштайн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.41. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28.
Анализ и прогноз матча «Гамбург» — «Хольштайн» (08.06.2020)
Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.
На понедельник запланирован ровно один матч, который закроет программу 30-го тура во втором немецком дивизионе. В Гамбурге местный одноимённый клуб примет «Хольштайн». Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы, да и амбиции у них сильно разнятся.
С «Гамбургом» всё понятно, тут цель максимально благородная — выход в Бундеслигу. Ещё совсем недавно шансы были весьма высоки, однако после рестарта сезона результаты выглядят блекло. Всего пять очков в четырёх поединках. Одна победа, да и та над аутсайдером, причём на тоненького.
Сперва «динозавры» позволили спастись «Гройтер Фюрту» (2:2), пропустив на 94-й минуте. Затем выдали вялую ничью с лидером турнира «Арминией» (0:0): выглядели лучше, создали больше, но слабая реализация не позволила забрать три очка. Многое зависело от третьей встречи — с основным конкурентом «Штутгартом».
К исходу первого тайма гости вели с разницей в два мяча и имели всё необходимое, но умудрились упустить преимущество, а на 92-й минуте вообще остались с пустыми руками (2:3). После этого они пропустили швабов вперёд в турнирной таблице, а сами опустились в зону стыков.
Поднять настроение удалось нервной победой над стоящим навылет «Вееном» (3:2). Предпоследний клуб второй Бундеслиги сохранял ничейный счёт на табло вплоть до 76-й минуты, а затем всё же пропустил. Теперь «Гамбург» отстаёт от идущего вторым «Штутгарта» на два балла. Плюс в одном пункте позади находится «Хайденхайм».
«Хольштайн» набрал четыре очка в двух турах после рестарта первенства, после чего потерпел два поражения со счётом 1:2 — от «Бохума» и «Арминии». Строго говоря, клубу из Киля уже ничего не надо: 38 очков, 11-е место. Никаким повышением в классе тут и не пахнет, но и прописка во втором дивизионе уже фактически обеспечена.
Отрыв от зоны стыков составляет восемь баллов, открывающий зону вылета «Веен» отстаёт на 10 очков, хотя свой матч в 30-м туре уже провёл. По сути гости могут просто играть в своё удовольствие. И вот что получается: состав у «Гамбурга» сильнее, плюс родное поле, плюс очевидное преимущество в мотивации.
На таком фоне коэффициент 1.68 на победу хозяев смотрится здорово. Можно даже попробовать взять что-нибудь повеселее. Например, П1 с форой (-1) за 2.20 или П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.40, смелый вариант — П1 + обе забьют за 3.20.
Между прочим, «Хольштайн» забивает больше всех из клубов, находящихся за пределами топ-6. А «Гамбург» сейчас много пропускает. Что-то вроде 2:1 или 3:1 тут вполне вероятно.
Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Хольштайн»
Состав у «Гамбурга» сильнее, плюс своё поле, плюс преимущество в мотивации. В то же время «Хольштайн» забивает больше всех из клубов, находящихся за пределами топ-6. А главное — он может играть в своё удовольствие, поскольку место в середине таблицы никуда не денется. Ждём голы в обе стороны и трудовую победу фаворита.
Ставка: победа «Гамбурга» и обе забьют за 3.20.
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