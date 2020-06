Fnatic — Adroit. Прогноз: ставим на аутсайдера с коэффициентом 2.45

8 июня Fnatic и Adroit сыграют в рамках четвёртого игрового дня BTS Pro Series. Матч стартует в 07:00 мск. Fnatic — лидер схватки по мнению букмекеров. Победа Jabz и его тиммейтов оценивается аналитиками коэффициентом в 1.52. Ничейный исход по итогам двух карт котируется за 2.96. Успех команды Adroit идёт в линии за 9.28.

Коэффициенты букмекеров на матч Fnatic — Adroit

Ставку на Fnatic с форой (-1.5) можно сделать с коэффициентом 1.52. Ставка на Adroit с форой (+1.5) идёт за 2.45. Победа Fnatic в первой и второй карте оценена коэффициентом 1.23. Успех Adroit в одной из карт серии идёт за 3.98.

Анализ и прогноз матча Fnatic — Adroit (8.06.2020)

К старту сезона Fnatic подошла с двумя изменениями в ростере. Команду покинули Abed и DuBu. В обратном направлении последовали два игрока кор-позиций 23savage и Moon, что привело к перестановкам на ролях внутри состава.

Впервые новоиспеченный состав выступил на турнире развлекательного формата Midas Mode 2, на котором Fnatic была второй. На следующих серьёзных соревнованиях, где разыгрывались первые DPC очки сезона — MDL Chengdu Major, команда финишировала на 9-12 строчке.



Начало 2020 года также не задалось. В рамках 13 сезона DreamLeague коллектив выступил с аналогичным результатом, занял 9-12-е место.



На серии последующих соревнований Fnatic радовала болельщиков добытыми трофеями. Удалось выиграть четыре Tier-2 турнира кряду — 12-й сезон DOTA Summit, ESL One LA 2020, первый сезон BTS Pro Series: Southeast Asia, а также ESL One Birmingham 2020. Winrate коллектива в 2020 году — 74.28%.



На текущем турнире команда стартовала с ничьей с TNC и победы над Reality. На пути к защите титула в успехе Fnatic практически не возникает сомнений. В грядущем матче Fnatic будет испытывать дополнительную мотивацию из-за поражения на предыдущих соревнованиях ESL One Birmingham: SEA, на которых Team Adroit переиграла её со счётом 2:1.

Team Adroit — филиппинский коллектив, который был основан в мае 2019 года. С тех пор стартовый состав не претерпел изменений.



Большую часть 2019 года команда провела на Tier-3 турнирах, где набиралась опыта и укрепляла уверенность в собственных силах, завершая их исключительно в числе призёров. Под конец календарного года Team Adroit пробилась на MDL Chengdu Major, где финишировала на 13-16 месте.



В текущем году команда постепенно повышает свой турнирный уровень до соревнований Tier-2 сцены. Так на ESL One LA 2020 команда завершила на второй позиции, а ESL One Birmingham 2020 — на четвёртой.

Выступления на BTS Pro Series филиппинский коллектив начал с побед над Reality и TNC. Суммарный winrate команды 66.84%, а в 2020 году — 61.11%.



Fnatic и Team Adroit провели шесть личных встреч. Баланс 4-2 в пользу Fnatic. Как показал опыт прошлого очного противостояния, недооценивать Team Adroit не стоит и коэффициент 2.45 на Adroit с форой (+1.5) стоит того, чтобы рискнуть.

Прогноз и ставка на матч Fnatic — Adroit

Fnatic имеет мастеровитый и опытный ростер. Adroit, в отличие от оппонента, практически не имеет опыта выступлений на Tier-1 соревнованиях. И всё же недооценивать филиппинский коллектив не стоит. Две из шести предыдущих встреч с Fnatic завершились в их пользу. В продолжении победной серии Team Adroit есть сомнения, а вот выиграть одну карту им вполне по силам, поэтому ставка на Team Adroit с форой (+1.5) за 2.45 стоит того, чтобы рискнуть.



Ставка: Team Adroit с форой (+1.5) за 2.45.