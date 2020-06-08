«Гамбург» — «Хольштайн» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 8 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращается в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 8 июня.
На что ставить в футболе 8 июня
Многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. А ведь дальше будет только лучше. Скоро вернутся АПЛ, Серия А, Примера и родная РПЛ.
Разумеется, в понедельник выбор не столь широкий. В первую очередь отметим вторую Бундеслигу, где матчем «Гамбург» — «Хольштайн» завершится программа 30-го тура. Хозяева претендуют на повышение в классе и на данный момент находятся в зоне стыков, а гости спокойно доигрывают сезон в середине таблицы. Начало — 21:30 мск.
Ещё одна игра состоится в рамках третьего тура чемпионской группы в Израиле. «Маккаби» из Тель-Авива на всех парах несётся к титулу, оторвавшись от ближайшего конкурента уже на 12 очков. Ему предстоит сыграть в Иерусалиме с местным «Бейтаром», который замыкает тройку. Начало — в 20:45 мск.
Заключительный поединок 25-го тура пройдёт в чемпионате Болгарии. Занимающая пятую строчку «Славия» из Софии на выезде сразится с клубом «Царско Село», который находится на 11-м месте. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.
Два матча пройдут в рамках 21-го тура чемпионата Армении. В 14:30 мск стартует игра «Лори» — «Ширак», спустя два часа выяснять отношения начнут «Алашкерт» и «Арарат-Армения». Кроме того, в первом туре чемпионата Греции сойдутся «Ламия» и «Панетоликос» (20:00 мск).
На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.
Матчи по хоккею для ставок 8 июня
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.
Соответственно в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 8 июня
Прежде всего обратите внимание на баскетбол. Во-первых, двумя матчами продолжится чемпионат Германии. Мюнхенская «Бавария» сразится с «Крайльсхаймом» (17:30 мск), а «Ольденбург» — с «Ульмом» (21:30). Две товарищеские игры состоятся в Китае, где команды уже готовятся к возобновлению первенства.
Несколько вариантов доступны для любителей бильярда, дартса и настольного тенниса. Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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