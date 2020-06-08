Стратегия ставок на теннис по сетам: при каком счёте делать прогноз на победу в матче

Ставить на теннис с повышенными коэффициентами можно в конце второго сета. Для этого нужен удобный счёт. Но есть и риск. В этой статье мы разберём виды пари на теннис по партиям, основы анализа и стратегию ставок перед третьим сетом.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Термины и ставки в большом теннисе
Сет или партия — самая крупная единица счёта в матче. Это эквивалент тайма в футболе, периода в хоккее или четверти в баскетболе.
На мужских турнирах «Большого шлема» игры проводят до трёх побед в сетах. В подавляющем большинстве остальных соревнований достаточно взять две партии: в одиночных и парных разрядах мужчин и женщин.
В каждом сете игра идёт до шести геймов. При счёте 5:5 есть два варианта: 7:5 в чью-то пользу или тай-брейк при 6:6.
На тай-брейке играют до семи очков или до двух баллов разницы при 6:6.
Кстати, самый продолжительный сет в истории длился 8 часов 11 минут. Рекорд в 2010 году на «Уимблдоне» установили Джон Изнер и Николя Маю.
Перечислим основные предложения букмекеров на пари в сетах.
- Исход — ставка на победу.
- Сет/Матч — победитель первой партии и всей встречи.
- Точный счёт по сетам.
- Форы по сетам или геймам — победа одной из сторон с учётом гандикапа по партиям или геймам.
- Тотал по сетам или геймам — количество геймов в сете или партий в матче.
- Результативность сетов — в каком сете будет больше геймов.
В линии на матч есть вкладка «сеты». Она повторяет основные исходы с коэффициентами на партии.
Например, вы прогнозируете победу теннисиста в двух сетах. Выберите любую из ставок с наибольшим коэффициентом:
- победа с форой (-1.5) по сетам,
- тотал сетов меньше 2.5,
- победу в первой партии и в матче,
- точный счёт по сетам 2:0.
Предматчевый анализ: статистика, личные встречи и покрытие
Проведите предматчевый анализ для ставок на теннис в лайве или в прематче. На что обращаем внимание.
- Анализ статистики игроков. Оцените последние результаты, время на отдых и продолжительность матчей.
- Историю очных противостояний. В теннисе у каждого есть неудобный соперник, когда один из игроков доминирует в очных встречах. Например, Серена Уильямс выиграла 19 матчей подряд у Марии Шараповой.
- Последние новости. Изучите любую информацию о травмах, последние интервью и социальные сети игроков.
- Покрытие и игровой стиль. На харде и траве мяч летит быстрее. На таких покрытиях чаще берут геймы на своей подаче. На грунте преимущество у тех, кто хорошо играет на задней линии. Например, Рафаэль Надаль 12 раз выиграл «Ролан Гаррос», а у Роджер Федерера восемь побед на «Уимблдоне».
Как анализировать матчи для ставок:
Стратегия ставок на теннис в лайве
Опытные бетторы в лайве делают ставки на победу одного из теннисистов в конце второго сета. К решающей партии вы будете понимать форму участников матча.
Например, встречаются два теннисиста из топ-20 рейтинга. Коэффициент на победу каждого в прематче не превышал 2.30. Счёт по сетам 1:0, но во второй партии 3:5 по геймам.
Ставки на геймы в теннисе:
В этот момент можно поймать коэффициент около 2.40-2.60 на победу второго игрока в матче. При дальнейшем равенстве по партиям букмекер уравняет коэффициенты в районе двух. Вы заключите пари на более выгодных условиях.
Это может давать плюс на дистанции, но есть и риски. Нет гарантии, что при 5:3 лидирующий в партии игрок обязательно возьмёт сет.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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