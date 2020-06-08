«Лех» — «Погонь». Прогноз: Жамалетдинов и Бутко дадут зайти коэффициенту 2.47

9 июня «Лех» и «Погонь» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Польши. Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Леха» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Погони» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Польши «Лех» — «Погонь»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Польши 9 июня «Лех» — «Погонь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча «Лех» — «Погонь» (09.06.2020)

Чемпионат Польши вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около 2,5 месяца: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом конце мая команды возобновили сезон. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Гамбург» — «Хольштайн». Прогноз: проверяем коэффициент 3.20 в матче второй Бундеслиги «Динозавры» бьются за повышение в классе, а клуб из Киля просто играет в своё удовольствие.

Два тура позади, команды прогрелись и вошли в ритм. Расслабляться совсем некогда, что объясняется регламентом чемпионата Польши. После 30 туров (два полных круга) участники поделятся на два мини-турнира. Представители топ-8 разыграют медали и места в еврокубках, аутсайдеры поборются за выживание.

На повестке дня 29-й тур, то есть до разделения осталось всего по два поединка. Дуэт лидеров уже определился: «Легия» набрала 57 очков и несётся к очередному титулу, её темп худо-бедно поддерживает «Пяст» (49). А вот остальные отстали и в чемпионскую гонку вряд ли вмешаются.

«Лех» и «Погонь» — прямые конкуренты, которые бьются за третью строчку. Потому их встреча воспринимается как центральная в 29-м туре. На данный момент топ-3 замыкают гости, у которых 44 очка. Но это условность, ведь конкурентов хватает. «Лех» идёт пятым с 43 баллами, а даже расположившаяся на восьмой строчке «Ягеллония» набрала 41. Вся борьба впереди.

Статистический прогноз: «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив», ставка на матч чемпионата Израиля В 28 матчах сезона «жёлтые дьяволы» пропустили всего семь мячей.

Соперники уже успели потерять очки после рестарта сезона. Клуб из Познани зацепил лишь одно очко, хотя заслуживал большего. Он проиграл в родных стенах «Легии» со счётом 0:1, полностью владея инициативой и создав даже побольше остроты. А затем едва спасся на выезде у скромного «Заглембе»: к 76-й минуте горел с разницей в два мяча, но всё же сравнял счёт (3:3).

За «Лех» выступают несколько хорошо знакомых любителям российского футбола игроков. Прежде всего нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого по-прежнему принадлежат московскому ЦСКА. Также стоит выделить защитника Богдана Бутко, выступавшего за донецкий «Шахтёр» и «Амкар».

«Погонь» из Щецина после возобновления чемпионата Польши также провела два матча, успев набрать три балла. Разгромно проиграла всё тому же «Заглембе» в родных стенах (0:3), а неделю спустя отыгралась на прямом конкуренте «Краковии» (1:0). Тоже, между прочим, на своём поле.

«Жил Висенте» — «Фамаликан». Прогноз: обидчик «Порту» приблизится к «Спортингу» В семи предыдущих очных встречах «петухи» ни разу не победили.

История противостояния показательна. В 24 поединках на своём поле «Лех» проиграл только четыре раза при 11 победах и девяти ничьих. Больше того — пять предыдущих встреч в Познани завершились в пользу хозяев. Неудивительно, что букмекеры ставят на команду Жамалетдинова и Бутко.

Также следует отметить, что в трёх последних очных играх забивали обе команды. На таком фоне мы бы выбирали между двух ставок с коэффициентами выше двойки: 1Х + обе забьют за 2.26 и 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.47.

Прогноз и ставки на матч «Лех» — «Погонь»

Битва прямых конкурентов, претендующих на третье место в чемпионате Польши. Команды близки по общему уровню, однако на своём поле преимущество «Леха» слишком велико. Пять предыдущих встреч в Познани завершились в пользу хозяев. На наш взгляд, гости смогут отличиться, но неудачную тенденцию не прервут.

Ставка: «Лех» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.47.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.