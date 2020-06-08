«Лех» — «Погонь». Прогноз: Жамалетдинов и Бутко дадут зайти коэффициенту 2.47

9 июня «Лех» и «Погонь» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Польши. Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Леха» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Погони» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Польши «Лех» — «Погонь»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Польши 9 июня «Лех» — «Погонь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.
Анализ и прогноз матча «Лех» — «Погонь» (09.06.2020)
Чемпионат Польши вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около 2,5 месяца: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом конце мая команды возобновили сезон. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
Два тура позади, команды прогрелись и вошли в ритм. Расслабляться совсем некогда, что объясняется регламентом чемпионата Польши. После 30 туров (два полных круга) участники поделятся на два мини-турнира. Представители топ-8 разыграют медали и места в еврокубках, аутсайдеры поборются за выживание.
На повестке дня 29-й тур, то есть до разделения осталось всего по два поединка. Дуэт лидеров уже определился: «Легия» набрала 57 очков и несётся к очередному титулу, её темп худо-бедно поддерживает «Пяст» (49). А вот остальные отстали и в чемпионскую гонку вряд ли вмешаются.
«Лех» и «Погонь» — прямые конкуренты, которые бьются за третью строчку. Потому их встреча воспринимается как центральная в 29-м туре. На данный момент топ-3 замыкают гости, у которых 44 очка. Но это условность, ведь конкурентов хватает. «Лех» идёт пятым с 43 баллами, а даже расположившаяся на восьмой строчке «Ягеллония» набрала 41. Вся борьба впереди.
Соперники уже успели потерять очки после рестарта сезона. Клуб из Познани зацепил лишь одно очко, хотя заслуживал большего. Он проиграл в родных стенах «Легии» со счётом 0:1, полностью владея инициативой и создав даже побольше остроты. А затем едва спасся на выезде у скромного «Заглембе»: к 76-й минуте горел с разницей в два мяча, но всё же сравнял счёт (3:3).
За «Лех» выступают несколько хорошо знакомых любителям российского футбола игроков. Прежде всего нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого по-прежнему принадлежат московскому ЦСКА. Также стоит выделить защитника Богдана Бутко, выступавшего за донецкий «Шахтёр» и «Амкар».
«Погонь» из Щецина после возобновления чемпионата Польши также провела два матча, успев набрать три балла. Разгромно проиграла всё тому же «Заглембе» в родных стенах (0:3), а неделю спустя отыгралась на прямом конкуренте «Краковии» (1:0). Тоже, между прочим, на своём поле.
История противостояния показательна. В 24 поединках на своём поле «Лех» проиграл только четыре раза при 11 победах и девяти ничьих. Больше того — пять предыдущих встреч в Познани завершились в пользу хозяев. Неудивительно, что букмекеры ставят на команду Жамалетдинова и Бутко.
Также следует отметить, что в трёх последних очных играх забивали обе команды. На таком фоне мы бы выбирали между двух ставок с коэффициентами выше двойки: 1Х + обе забьют за 2.26 и 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.47.
Прогноз и ставки на матч «Лех» — «Погонь»
Битва прямых конкурентов, претендующих на третье место в чемпионате Польши. Команды близки по общему уровню, однако на своём поле преимущество «Леха» слишком велико. Пять предыдущих встреч в Познани завершились в пользу хозяев. На наш взгляд, гости смогут отличиться, но неудачную тенденцию не прервут.
Ставка: «Лех» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.47.
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