«Лехия» — «Краковия». Прогноз: экс-игрок «Амкара» Януш Гол даст зайти коэффициенту 2.58

9 июня в матче 29-го тура чемпионата Польши сыграют «Лехия» и «Краковия». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лехии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Краковии» оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Польши «Лехия» — «Краковия»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Польши 9 июня «Лехия» — «Краковия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.64. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча «Лехия» — «Краковия» (09.06.2020)

Чемпионат Польши вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около 2,5 месяца: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом конце мая команды возобновили сезон. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Лех» — «Погонь». Прогноз: Жамалетдинов и Бутко дадут зайти коэффициенту 2.47 Нас ждёт битва претендентов на медали в чемпионате Польши.

Два тура позади, команды прогрелись и вошли в ритм. Расслабляться совсем некогда, что объясняется регламентом чемпионата Польши. После 30 туров (два полных круга) участники поделятся на два мини-турнира. Представители топ-8 разыграют медали и места в еврокубках, аутсайдеры поборются за выживание.

На повестке дня 29-й тур, то есть до разделения командам осталось всего по два матча. Дуэт лидеров уже определился: «Легия» набрала 57 очков и несётся к очередному титулу, её темп худо-бедно поддерживает «Пяст» (49). А вот остальные отстали и в чемпионскую гонку вряд ли вмешаются.

«Лехия» и «Краковия» — прямые конкуренты, которые сохраняют приличные шансы на третье место. На данный момент они набрали по 42 очка и делят 6-ю и 7-ю строчки в турнирной таблице. Отставание от замыкающей тройки «Погони» составляет всего два балла, но есть нюанс.

«Динамо» Дрезден—«Гройтер Фюрт». Прогноз: берём коэффициент 2.65 в матче второй Бундеслиги Дрезденцы сражаются за сохранение прописки, а «трилистникам» уже ничего не нужно.

Дело в том, что плотность в таблице высокая и попадание в топ-8 соперникам ещё не гарантировано. Находящийся на девятой позиции «Ракув» отстаёт на четыре пункта, а в двух оставшихся турах сыграет с клубами из нижней части таблицы. То есть вполне может набрать максимально возможное количество очков.

А потому проигрывать очень нежелательно. Команды проводят сезон по-разному: «Лехия» идёт довольно ровно, постоянно находясь неподалёку от тройки сильнейших. А вот «Краковия» долгое время шла среди лидеров, однако затем как отрезало. Шесть поражений подряд — это очень печально.

Справедливости ради, уровень оппозиции оказался мощным, а в пяти случаях разница в счёте оказалась минимальной. Единственное исключение — 0:2 от «Вислы», где второй гол «полосатые» пропустили на 93-й минуте. То есть не всё так печально, как может показаться по результатам.

«Жил Висенте» — «Фамаликан». Прогноз: обидчик «Порту» приблизится к «Спортингу» В семи предыдущих очных встречах «петухи» ни разу не победили.

История противостояния намекает на преимущество «Лехии». В шести предыдущих очных встречах состоялось пять побед хозяев при одной ничьей. Брать ли лобовую победу «Лехии» за 2.58 — вопрос вкуса, хотя рискнуть можно. А вот П1 с нулевой форой за 1.82 выглядит надёжно. Слишком уж убедительна статистика.

Прогноз и ставки на матч «Лехия» — «Краковия»

Команды максимально близки по общему уровню, они даже имеют в активе одинаковое количество очков. Однако в шести предыдущих очных встречах принимающая сторона одержала пять побед при одной ничьей. Потому логичнее отталкиваться от хозяев. Благо что даже на П1 с нулевой форой дают крепкий коэффициент 1.82.

Ставка: победа «Лехии» за 2.58.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.