«Баник» — «Славия». Прогноз: Коварж, Зима и Провод не справятся с 37-летним Лаштувкой

10 июня «Баник» и «Славия» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Баника» оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Баник» — «Славия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 10 июня «Баник» — «Славия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз матча «Баник» — «Славия» (10.06.2020)

Чемпионат Чехии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, 26-27 мая состоялся 25-й тур, дальше календарь крайне плотный: выходить на поле придётся через двое-трое суток. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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«Баник» и «Славия» находятся в верхней половине турнирной таблицы, однако решают разные задачи. Хозяева изо всех сил пытаются попасть в первую шестёрку, что тесно связано с регламентом первенства: после двух кругов (30 туров) участники делятся на три мини-турнира. Дальше начинается самое интересное.

Топ-6 разыгрывает чемпионство и медали, середняки бьются за попадание в плей-офф (оно даёт шанс пробиться в Лигу Европы), а шестёрка аутсайдеров сражается за выживание. До конца первенства клубам осталось провести по четыре поединка, плотность высока, а цена ошибки близка к максимальной.

Сейчас у клуба из Остравы 43 очка и 6-е место. Даже до замыкающего тройку «Слована» из Либереца всего три пункта, но сзади подпирают сразу несколько преследователей: «Словацко» (42 балла) «Динамо» (40) и «Млада Болеслав» (39). Каждая осечка в такой ситуации может стоить очень дорого.

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Зацепиться за результат будет невероятно сложно, поскольку ближайший соперник — пражская «Славия». Действующий чемпион Чехии всё ближе к защите титула. 68 очков после 28 туров, подобный график худо-бедно выдерживает только «Виктория Пльзень» (60). Все остальные отстали более чем на 20 баллов.

В минувшем туре красно-белые прервали победную серию, сгоняв вничью на своём поле с «Викторией» (0:0). Этот результат следует считает вполне нормальным, отрыв в восемь очков сохранился и команда осталась полным хозяином положения. А вот «Банику» нужно любой ценой набирать очки.

Разница в уровне исполнительского мастерства не вызывает сомнений: у клуба из Остравы состав крепкий, но у противника он по местным меркам невероятно мощный. Единственный плюс — рабочая статистика очных встреч. В родных стенах «Баник» часто даёт фавориту бой. Если и проигрывает, то на тоненького, без разгрома.

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Букмекеры прекрасно об этом осведомлены, а потому лобовая победа фаворита идёт за довольно крепкий коэффициент 1.76. Линия выглядит ровной, но можно попробовать зайти с другой стороны. Дело в том, что в пяти последних поединках проходила ставка «обе забьют — нет», на которую дают 1.88.

Особых предпосылок к высокой результативности не видно. «Баник» точно не рискнёт раскрываться, поскольку прекрасно понимает силу гостей. Он будет действовать вторым номером в расчёте на контратаку или стандарт. А «Славия» в шести предыдущих матчах национального первенства лишь раз забила больше одного гола. Альтернативный вариант — комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Баник» — «Славия»

«Славия» гораздо сильнее, однако часто испытывает трудности в Остраве. Лезть в форы опасно, а П2 идёт за скромные 1.76. Попробуем заиграть ставку «обе забьют — нет». Логика простая: она проходила в пяти предыдущих очных встречах, а для «Баника» сейчас цена ошибки невероятно высока, ведь клуб рискует пролететь мимо топ-6.

Ставка: обе забьют — нет за 1.88.