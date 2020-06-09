«Саарбрюккен» — «Байер» и другие матчи для ставок 9 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 9 июня.

На что ставить в футболе 9 июня

В начале недели на футбольных фронтах затишье, но поставить всё равно есть на что. Во вторник пройдёт полуфинальный матч Кубка Германии. Клуб 4-го дивизиона «Саарбрюккен» будет пытаться сдержать натиск леверкузенского «Байера». В случае успеха команда достигнет небывалого успеха – выход в финал Кубка! Начало матча – в 21:45 мск.



Жизнь кипит и во второй Бундеслиге. На вторник запланирована встреча дрезденского «Динамо» и «Гройтер Фюрта». Этот матч можно начинать смотреть с 19:30.



Продолжается чемпионат Португалии. 9 июня сыграют «Жил Висенте» и «Фамаликан». Эта игра стартует в 23:00 мск.



Кроме того, можно будет сделать ставки на игры в Австрии, Армении, Болгарии, Венгрии, Дании и Польше.



Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 9 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершён, но НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 9 июня

Немецкая баскетбольная Бундеслига набирает обороты. В четвёртый день финального турнира можно будет сделать ставки на матчи «Людвигсбург» — «Скайлайнерс» и «Альба» — «Брозе». Матчи начнутся в 17:30 и в 21:30 мск.



В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.



В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счёте 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.