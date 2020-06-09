ЛАСК — «Рапид». Прогноз: проверяем коэффициент 2.38 в матче чемпионата Австрии

Ещё совсем недавно ЛАСК лидировал в чемпионате Австрии, а теперь рискует выпасть из тройки.

10 июня ЛАСК и «Рапид» сыграют в матче третьего тура второго этапа чемпионата Австрии. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЛАСК в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Рапида» оценён букмекерами коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австрии ЛАСК — «Рапид» Вена

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австрии 10 июня ЛАСК — «Рапид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.26. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.

Анализ и прогноз матча ЛАСК — «Рапид» Вена (10.06.2020)

Чемпионат Австрии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца. Все участники первенства сдали тесты на наличие инфекции и прошли двухнедельный карантин. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Местная Бундеслига отличается двухступенчатой системой проведения. На первом этапе команды сыграли между собой в два круга, а после 22 туров поделились на два мини-турнира. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а шестёрка аутсайдеров бьётся за выживание.

Вообще-то, ЛАСК по итогам двух кругов стал лучшим, опередив ближайшего преследователя на шесть очков. Вроде бы отличная возможность побороться за титул, пусть количество баллов и делится пополам перед стартом второй стадии. Но вот незадача: клуб из Линца попался на нарушении правил социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

Он проводил общекомандные тренировки до официального разрешения, за что и лишился шести очков. В результате чемпионскую группу пришлось начинать с отставания в три пункта, что, похоже, подкосило коллектив. По крайней мере в двух стартовых турах удалось разжиться лишь одним баллом.

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Для начала ЛАСК умудрился в родных стенах проиграть скромному «Хартбергу» (1:2). Создал гораздо больше, но из-за слабой реализации дело катилось к ничьей. А на 93-й минуте гости забили второй мяч, фактически не оставив время на отыгрыш. После чего чёрно-белые не смогли одолеть «Вольфсберг» (3:3).

У них было всё необходимое — к 58-й минуте преимущество составляло два мяча. Однако в результате ЛАСК едва унёс ноги — пропустил трижды за полчаса и вырвал ничью только на 91-й минуте. И с большой долей вероятности выбыл из чемпионской гонки: четвёртое место в чемпионате Австрии, восемь очков до «РБ Зальцбург».

К счастью, обладатель второго места тоже попадёт в Лигу чемпионов, хоть и в квалификационный этап. Потому задача-минимум на оставшуюся часть первенства очевидна: добыть хотя бы серебряные медали. Здесь ещё ничего не потеряно, так как «Вольфсберг» и «Рапид» ушли вперёд только на один пункт.

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Клуб из Вены в стартовом поединке без шансов уступил «Ред Булл Зальцбург» (0:2 при одном ударе в створ ворот), зато потом сполна отыгрался на «Штурме». Итоговый счёт — 4:0, уже к середине второго тайма интрига окончательно умерла. Оставшиеся 20 минут фактически превратились в тренировку.

Состав у ЛАСК, пожалуй, повеселее, зато статистика очных встреч в последнее время близка к равной. Больше того — во втором круге клуб из Линца умудрился проиграть на своём поле со счётом 0:4. С учётом не лучшей формы хозяев, лезть в большие форы в таких условиях крайне опасно.

Интересно, что соперники довольно много забивают в дебютах. На счету ЛАСК девять голов в стартовые 15 минут, а «Рапид» вообще отличился на этом отрезке 10 раз. Пожалуй, проверить гол в первые 15 минут за тройку имеет смысл. Чёрно-белые будут невероятно злы после провального возобновления сезона и наверняка постараются начать максимально агрессивно, тем более на своём поле.

Прогноз и ставки на матч ЛАСК — «Рапид»

Гости занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков. «Хартберг» заметно уступает в классе, зато в среднем забивает по полтора мяча за игру. На наш взгляд, хозяева имеют хорошие шансы отличиться, но зацепиться хотя бы за ничью им будет крайне сложно.

Ставка: гол в первые 15 минут за 3.00.