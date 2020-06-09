«Виктория Пльзень» — «Фастав». Прогноз: берём коэффициент 2.55 в матче чемпионата Чехии

10 июня «Виктория Пльзень» и «Фастав» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Виктории» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Фастава» оценён букмекерами коэффициентом 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Виктория Пльзень» — «Фастав Злин»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 10 июня «Виктория Пльзень» — «Фастав» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20.

Анализ и прогноз матча «Виктория Пльзень» — «Фастав Злин» (10.06.2020)

Чемпионат Чехии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, 26-27 мая состоялся 25-й тур, дальше календарь крайне плотный: выходить на поле придётся через двое-трое суток. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Саарбрюккен» — «Байер». Прогноз: Диаби, Фолланд и Бэйли задавят клуб из 4-го дивизиона Единственный шанс безнадёжного аутсайдера — окопаться возле штрафной.

Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Хозяева в полном порядке, но тут нужно сказать пару слов о регламенте первенства: после двух кругов (30 туров) участники делятся на три мини-турнира. Дальше начинается самое интересное.

Топ-6 разыгрывает чемпионство и медали, середняки бьются за попадание в плей-офф (оно даёт шанс пробиться в Лигу Европы), а шестёрка аутсайдеров сражается за выживание. До конца первого этапа осталось провести по два поединка, то есть вопросов остаётся совсем немного.

«Виктория» находится на втором месте в турнирном таблице. Сложно представить расклад, при котором она опустится ниже. Всё же ближайший преследователь отстаёт аж на 14 очков, а это очень много. Серебряные медали фактически гарантированы, а ведь они выводят в квалификацию Лиги чемпионов.

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Следовательно волноваться за выполнение задачи-минимум не стоит. Шансы на чемпионство ещё не потеряны, но совсем не высоки. «Славия» из Праги оторвалась на восемь очков и стремительно приближается к защите титула. Возможность сократить отставание имелась в воскресенье, но красно-синие ею не воспользовались.

На выезде они сыграли со «Славией» вничью, 0:0. Встреча получилась закрытой и практически равной. Хозяева создали чуть больше, но в целом результат следует считать справедливым. Понятно, что мирный исход на руку лидеру: отрыв сохранился, а финиш сезона стал ещё ближе.

«Фастав» фактически доигрывает первенство. С 27 очками команда занимает 13-е место в чемпионате Чехии, подняться в топ-10 никак не удастся. До зоны стыков всего два балла запаса, так что ситуация не самая радостная. Но вообще состав довольно крепкий, и прописку в элите наверняка удастся сохранить.

«Лехия» — «Краковия». Прогноз: экс-игрок «Амкара» Януш Гол даст зайти коэффициенту 2.58 В шести предыдущих очных встречах хозяева поля набрали 16 очков из 18.

Разумеется, статистика очных встреч на стороне фаворита, однако гости стабильно навязывают сопротивление. После возвращения в элитный дивизион в 2015 году они ни разу не уступали с разгромным счётом. Так что ожидать лёгкой прогулки не стоит. Нам нравится тотал меньше 2.5 мяча за 2.55.

Логика простая. «Виктория» отдыхала всего двое суток после битвы с единственным конкурентом. Какая-то ротация после такого неизбежна. «Фастав» пропускает для аутсайдера не так много, а шесть из семи предыдущих очных встреч выдались низовыми. Единственное исключение — 2:1 в пользу красно-синих.

Можно подстраховаться и взять тотал меньше 3 мяча, даже на этот вариант букмекерские конторы предлагают крепкий коэффициент 2.00. Фаворит на фоне плотного календаря вряд ли станет гнаться за крупным счётом.

Прогноз и ставки на матч «Виктория Пльзень» — «Фастав»

7 июня «Виктория» на выезде провела важнейший поединок со «Славией». После такого ряд игроков основы наверняка получит отдых. Благо что «Фастав» пропускает немного, а шесть из семи предыдущих очных встреч выдались низовыми. Всё указывает на низкую результативность, проверим ТМ 2.5 мяча за 2.55.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.55.