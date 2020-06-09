«Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз: невероятно жаркое вечное дерби в Кубке Сербии

10 июня «Црвена Звезда» и «Партизан» сыграют в матче полуфинала Кубка Сербии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Црвены Звезды» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Партизана» оценён букмекерами коэффициентом 2.59.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Сербии «Црвена Звезда» — «Партизан»
Букмекеры не уверены, что матч Кубка Сербии 10 июня «Црвена Звезда» — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.
Анализ и прогноз матча «Црвена Звезда» — «Партизан» (10.06.2020)
Чемпионат Сербии вернулся в строй после пандемии коронавируса спустя ровно 2,5 месяца. А теперь пришёл черёд и Кубка страны, где настало время полуфиналов. В одном из них нас ожидает огонь, эмоции и ярость, а именно — вечное дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».
Красно-белые чертовски хороши. Они уже успели в третий раз подряд выиграть чемпионство, досрочно обеспечив себе титул в первой же игре после паузы. Для этого понадобилось разнести на выезде «Рад» (5:0). Спустя неделю на орехи досталось «Раднику» — 4:1 в родных стенах.
Тут надо сказать, что обычно в Сербии играют в два этапа: сперва участники проводят два полноценных круга, а потом делятся на мини-турниры. В этот раз финальную пульку с участием восьмёрки сильнейших решили отменить из-за коронавируса, а потому вместо 37 туров состоятся лишь 30.
Отрыв «Црвены» от занимающего вторую строчку «Партизана» за два тура до окончания первенства составляет 14 очков. При этом чёрно-белые всерьёз рискуют опуститься ниже, поскольку на данный момент опережают «Войводину» всего на два пункта и никак не могут расслабляться.
«Гробари» для начала хлопнули на своём поле «Младост» (4:1), а вот перед встречей с заклятым соперником наломали дров. На выезде они уступили средненькому «Спартаку» из Суботицы со счётом 2:3, хотя после первого тайма вели 2:1. Это, конечно, неприятно, но вынос заклятого врага из Кубка Сербии перекроет неудачи.
Говорить что-то о высочайшей мотивации даже немного неловко: все прекрасно знают, что в белградском дерби никто не щадит никого, а количество карточек порой бьёт все пределы. Линия выглядит довольно ровно. Вроде бы состав у «Црвены Звезды» покрепче, но в очных встречах ей это не помогает — лишь одна победа в шести предыдущих случаях.
Любопытно, что в последнее время белградское дерби часто берёт время на раскачку. Уровень давления столь высок, что команды начинают аккуратно и долго не могут преодолеть центр поля. На кону вылет из Кубка Сербии, никакого ответного матча не будет, цена ошибки гигантская. То есть предпосылок для открытого дебюта не видно.
В четырёх из пяти последних дерби первого гола приходилось ждать как минимум 35 минут, а в трёх случаях на перерыв команды уходили при 0:0. От этого и будем отталкиваться. Выбирать есть из чего: «гол в первую 31 минуту — нет» за 2.28, ничья в первом тайме за 2.13 или даже точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.73 смотрятся интересно.
Прогноз и ставки на матч «Црвена Звезда» — «Партизан»
«Црвена Звезда» стала чемпионом в третий раз подряд, но в белградском дерби чувствует себя неуверенно — только одна победа в шести предыдущих поединках. Любопытно, что в пяти последних дерби первый гол случался не раньше 36-й минуты. Речь идёт о Кубке, то есть осторожности должно быть ещё больше. Ждём аккуратного дебюта.
Ставка: гол в первую 31 минуту — нет за 2.28.
- 9 июня 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:35
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 июня 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15