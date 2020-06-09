«Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз: невероятно жаркое вечное дерби в Кубке Сербии

Красно-белые уже стали чемпионами, а теперь находятся в двух шагах от золотого дубля.

10 июня «Црвена Звезда» и «Партизан» сыграют в матче полуфинала Кубка Сербии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Црвены Звезды» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Партизана» оценён букмекерами коэффициентом 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Сербии «Црвена Звезда» — «Партизан»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Сербии 10 июня «Црвена Звезда» — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча «Црвена Звезда» — «Партизан» (10.06.2020)

Чемпионат Сербии вернулся в строй после пандемии коронавируса спустя ровно 2,5 месяца. А теперь пришёл черёд и Кубка страны, где настало время полуфиналов. В одном из них нас ожидает огонь, эмоции и ярость, а именно — вечное дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

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Красно-белые чертовски хороши. Они уже успели в третий раз подряд выиграть чемпионство, досрочно обеспечив себе титул в первой же игре после паузы. Для этого понадобилось разнести на выезде «Рад» (5:0). Спустя неделю на орехи досталось «Раднику» — 4:1 в родных стенах.

Тут надо сказать, что обычно в Сербии играют в два этапа: сперва участники проводят два полноценных круга, а потом делятся на мини-турниры. В этот раз финальную пульку с участием восьмёрки сильнейших решили отменить из-за коронавируса, а потому вместо 37 туров состоятся лишь 30.

Отрыв «Црвены» от занимающего вторую строчку «Партизана» за два тура до окончания первенства составляет 14 очков. При этом чёрно-белые всерьёз рискуют опуститься ниже, поскольку на данный момент опережают «Войводину» всего на два пункта и никак не могут расслабляться.

«Лехия» — «Краковия». Прогноз: экс-игрок «Амкара» Януш Гол даст зайти коэффициенту 2.58 В шести предыдущих очных встречах хозяева поля набрали 16 очков из 18.

«Гробари» для начала хлопнули на своём поле «Младост» (4:1), а вот перед встречей с заклятым соперником наломали дров. На выезде они уступили средненькому «Спартаку» из Суботицы со счётом 2:3, хотя после первого тайма вели 2:1. Это, конечно, неприятно, но вынос заклятого врага из Кубка Сербии перекроет неудачи.

Говорить что-то о высочайшей мотивации даже немного неловко: все прекрасно знают, что в белградском дерби никто не щадит никого, а количество карточек порой бьёт все пределы. Линия выглядит довольно ровно. Вроде бы состав у «Црвены Звезды» покрепче, но в очных встречах ей это не помогает — лишь одна победа в шести предыдущих случаях.

Любопытно, что в последнее время белградское дерби часто берёт время на раскачку. Уровень давления столь высок, что команды начинают аккуратно и долго не могут преодолеть центр поля. На кону вылет из Кубка Сербии, никакого ответного матча не будет, цена ошибки гигантская. То есть предпосылок для открытого дебюта не видно.

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В четырёх из пяти последних дерби первого гола приходилось ждать как минимум 35 минут, а в трёх случаях на перерыв команды уходили при 0:0. От этого и будем отталкиваться. Выбирать есть из чего: «гол в первую 31 минуту — нет» за 2.28, ничья в первом тайме за 2.13 или даже точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.73 смотрятся интересно.

Прогноз и ставки на матч «Црвена Звезда» — «Партизан»

«Црвена Звезда» стала чемпионом в третий раз подряд, но в белградском дерби чувствует себя неуверенно — только одна победа в шести предыдущих поединках. Любопытно, что в пяти последних дерби первый гол случался не раньше 36-й минуты. Речь идёт о Кубке, то есть осторожности должно быть ещё больше. Ждём аккуратного дебюта.

Ставка: гол в первую 31 минуту — нет за 2.28.