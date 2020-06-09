«Штурм» — «РБ Зальцбург». Прогноз: берём коэффициент 2.65 в матче чемпионата Австрии

10 июня «Штурм» и «Ред Булл Зальцбург» сыграют в матче третьего тура второго этапа чемпионата Австрии. Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ред Булл Зальцбург» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Штурма» оценён букмекерами коэффициентом 10.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австрии «Штурм» — «Ред Булл Зальцбург»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австрии 10 июня «Штурм» — «Ред Булл Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.45, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.40.

Анализ и прогноз матча «Штурм» — «Ред Булл Зальцбург» (10.06.2020)

Чемпионат Австрии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца. Все участники сдали тесты на наличие инфекции и прошли двухнедельный карантин. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Лех» — «Погонь». Прогноз: Жамалетдинов и Бутко дадут зайти коэффициенту 2.47 Нас ждёт битва претендентов на медали в чемпионате Польши.

Бундеслига отличается двухступенчатой системой проведения. На первом этапе команды сыграли между собой в два круга, а после 22 туров поделились на два мини-турнира. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а шестёрка аутсайдеров бьётся за выживание.

«Ред Булл Зальцбург» по итогам двух кругов занял второе место, отстав от ЛАСК на шесть очков. И должен был начинать финальный этап с дефицитом в три балла (количество очков делится на два перед стартом чемпионской группы). Но клуб из Линца попался на нарушении правил социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

Он проводил общекомандные тренировки до официального разрешения, за что и лишился шести очков. «Быки» стали хозяевами положения и уже после двух туров получили весомое преимущество. Для начала они задушили «Рапид» из Вены в родных стенах (2:0). Вроде бы шансы у гостей имелись, второй мяч они пропустили только на 91-й минуте.

«Лехия» — «Краковия». Прогноз: экс-игрок «Амкара» Януш Гол даст зайти коэффициенту 2.58 В шести предыдущих очных встречах хозяева поля набрали 16 очков из 18.

Однако по факту преимущество РБЗ оказалось подавляющим. Если бы к нему добавилась хорошая реализация, дело закончилось бы разгромом. Достаточно упомянуть статистику: 13-1 по ударам и 7-1 по попаданиям в створ. Впрочем, дисперсию в футболе никто не отменял. Всё, что не залетело в первом туре, оказалось в сетке три дня спустя.

Клуб из Зальцбурга на выезде разнёс «Хартберг» со счётом 6:0. Это с восьми ударов в створ ворот. Фактически всё было кончено уже к 11-й минуте, когда преимущество гостей достигло трёх мячей. Оставшееся время превратилось в тренировку. Теперь отрыв от ближайших преследователей составляет семь очков.

«Штурм» замыкает группу чемпионов с 16 очками. После рестарта первенства у него два поражения в двух поединках: 1:2 от «Вольфсберга» в родных стенах и 0:4 от «Рапида» в гостях. Подобная картина привычна для чёрно-белых, что видно и по статистике очных встреч. Дома они стабильно навязывают борьбу «РБЗ», а вот в гостях часто терпят разгромы.

«Саарбрюккен» — «Байер». Прогноз: Диаби, Фолланд и Бэйли задавят клуб из 4-го дивизиона Единственный шанс безнадёжного аутсайдера — окопаться возле штрафной.

В Граце «быки» не одерживали побед с разницей более чем в два мяча аж с 2014 года, так что лезть в большие форы мы не рискнём. В то же время игра должна получиться открытой: гости создали комфортный задел, сейчас у них всё получается. А хозяевам в принципе нечего терять — в топ-6 они попали, но побороться за медали шансов практически нет.

На таком фоне логичнее отталкиваться от верха. Тотал больше 3.5 мяча за 2.09 смотрится любопытно. Вариант посмелее — гол в первые 15 минут за 2.65. «РБЗ» отличился на этом отрезке аж 14 раз, да и у хозяев вполне симпатичные шесть мячей. Устраивать тактические шахматы смысла нет, так что ждём весёлого дебюта.

Прогноз и ставки на матч «Штурм» — «Ред Булл Зальцбург»

Гости гораздо сильнее, но в Граце они в последние годы если и побеждают, то с видимым трудом. Так что лезть в большие форы не рискнём. Поставим на быстрый гол. Логика простая: «РБЗ» оторвался от конкурентов, всё получается, игра даётся. А «Штурм» заметно отстал от топ-3 и спокойно доигрывает сезон. Охранять кукурузу соперникам смысла нет.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.65.