«Бавария» — «Айнтрахт» и другие матчи для ставок 10 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 10 июня.

На что ставить в футболе 10 июня

Сегодня мы узнаем второго финалиста Кубка Германии. В полуфинальной встрече сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Начало игры в Мюнхене – в 21:45 мск.

В чемпионате Португалии реабилитироваться за неудачный рестарт в турнире постараются «Порту» и «Бенфика». В 21:15 свой выездной поединок против «Портимоненсе» начнут «орлы», а в 23:30 Зе Луиш и компания стартуют в домашней игре против «Маритиму». Кроме того, в Примейре пройдёт встреча «Сетубала» и «Санта Клары», она начнётся в 19:00 мск.

Кроме того, можно будет сделать ставки на игры в Австрии, Чехии, Венгрии, Дании и Коста-Рике. А в Сербии нас ждёт суперматч – «Црвена Звезда» против «Партизана»! Наслаждаться этой игрой можно начиная с 21:00 мск.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 10 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершён, только НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 10 июня

В пятый день финального турнира немецкой баскетбольной Бундеслиги можно будет сделать ставки на матчи «Ольденбург» — «Геттинген» и «Ульм» — «Крайльсхайм». Начало – в 17:30 и в 21:30 мск соответственно. Кроме того, пройдут матчи в региональной лиге Литвы.

В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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