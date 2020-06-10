«Белененсеш» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: берём коэффициент 2.83 на матч в Португалии

«Белененсеш» не проигрывает «завоевателям» на своём поле с 2014 года.

11 июня «Белененсеш» и «Витория Гимарайнш» сыграют в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Витории» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Белененсеша» оценён букмекерами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 11 июня «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.82.

Анализ и прогноз матча «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш» (11.06.2020)

Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а на минувшей неделе отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Гнабри забьют на любимом отрезке После паузы в Бундеслиге мюнхенцы забили пять мячей в заключительной трети первого тайма.

26-й тур Примейры начался почти сразу, что вполне логично. Календарь уплотняется, времени на отдых будет меньше, а потому команды с внушительной скамейкой запасных получат дополнительное преимущество. Но это будет только через пару-тройку туров, а пока участники сохраняют свежесть.

«Белененсеш» долгое время находился в самом низу чемпионата Португалии, однако затем сумел прибавить. В пяти предыдущих поединках удалось набрать 11 очков — три победы и две ничьих. Отчасти тут, разумеется, виноват календарь. Однозначно топовых соперников не было, хотя «Риу Аве» и «Фамаликан», например, борются за еврокубки.

И всё же принижать успехи синих не стоит. Достаточно сказать, что за пять матчей они пропустили всего один мяч, да и тот в меньшинстве в результате автогола. А в пятницу спокойно хлопнули на выезде несчастный «Авеш» — два гола к перерыву и уверенный контроль ситуации во втором тайме (2:0).

«Порту» — «Маритиму». Прогноз: Зе Луиш, Корона и Теллес исправятся за провал В последних восьми очных встречах с «Маритиму» «драконы» имеют восемь побед.

После 25 туров «Белененсеш» занимает 13-е место в турнирной таблице с 29 очками. Ни о какой борьбе за еврокубки речи быть не может, зато и борьба за выживание команде не грозит. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, а потому можно спокойно играть в своё удовольствие. Положение комфортное.

«Витория» вовсю сражается за зону еврокубков. На данный момент у неё 38 очков и шестая позиция в чемпионате Португалии. «Бенфика» и «Порту» ушли очень далеко, а вот остальные находятся в зоне видимости: до «Фамаликана» два пункта, до «Спортинга» — пять, до «Браги» — восемь.

Неделю назад «завоеватели» скатали на своём поле ничью со «Спортингом». Битва прямых конкурентов завершилась со счётом 2:2, помимо четырёх забитых голов там было на что посмотреть. Очень много фолов и стыков, VAR, а также пять жёлтых карточек и одно удаление. Хозяева с 76-й минуты действовали в меньшинстве, но выстояли.

«Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт разберутся с аутсайдером «Орлы» лидируют в Примейре по набранным очкам на выезде.

Котировки букмекеров удивляют. «Белененсеш» находится в отличной форме и не проигрывает уже пять туров, а главное — невероятно уверенно чувствует себя в родных стенах против «Витории». Чёрно-белые не побеждали синих на их поле с 2014 года. С тех пор — два поражения и две ничьих.

Причём в каждом случае как минимум один гол хозяева забивали. Потому мы бы отталкивались от них. Вариантов несколько: ИТБ 1 гола «Белененсеша» за 2.35 — ставка с расходом, а классический 1Х идёт у букмекеров за 2.17. Можно поднять коэффициент, взяв 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.83.

Прогноз и ставки на матч «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш»

«Белененсеш» набрал в пяти предыдущих турах 11 очков, пропустив за это время лишь однажды. Кроме того, в четырёх последних домашних матчах с «Виторией» он добыл две победы и две ничьих. Даже удивительно, что на 1Х букмекеры дают заметно выше двойки. Проверим.

Ставка: «Белененсеш» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.83.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.