«Истра» — «Хайдук». Прогноз: ставка с коэффициентом 2.51 на матч чемпионата Хорватии

11 июня «Истра» примет «Хайдук» в матче 28-го тура чемпионата Хорватии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:05 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Букмекерские коэффициенты на матч «Истра» — «Хайдук»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Хорватии «Истра» — «Хайдук» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча «Истра» — «Хайдук» (11.06.2020)

Чемпионат в Хорватии возобновился 5 июня. Таким образом, вынужденная пауза, связанная с пандемией коронавируса, составила без малого три месяца. Участники уже провели первый тур, до конца сезона осталось сыграть по девять матчей. Все оставшиеся встречи пройдут при пустых трибунах.

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«Истра» за 27 сыгранных туров набрала 19 очков. Сейчас она занимает восьмую строчку и находится всего в двух баллах от зоны стыковых матчей. Подняться выше будет трудно, поскольку дистанция до седьмого «Славена Белупо» составляет целых восемь пунктов.



В первом после паузы матче команда принимала одного из лидеров «Риеку» (1:3). Хозяева пропустили быстрый гол, а на 70-й минуте гости удвоили своё преимущество. Единственное, на что хватило аутсайдера, забить за две минуты до конца основного времени матча. Однако уже на добавленных ко второму тайму минутах гости оформили третий и поставили точку.



«Хайдук» — один из лидеров чемпионата Хорватии. Сейчас он замыкает топ-3, набрав 48 очков. Загребское «Динамо» ускакало вперёд аж на 20 баллов, а потому думать о чемпионстве вряд ли кому-то стоит. Зато есть отличнейшие шансы зацепиться за еврокубки: отрыв от четвертой «Локомотивы» составляет два пункта, а до второй «Риеки» не хватает столько же.

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Свой первый матч в возобновленном чемпионате клуб провел дома с аутсайдером «Интером» (2:1). Гости первыми открыли счёт в первом тайме, но после перерыва умудрились остаться в меньшинстве и получить в свои ворота пенальти. Хозяева сумели реализовать преимущество, хотя им крепко повезло. Победный гол они забили уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.



Теперь «Хайдуку» предстоит выезд в Пулу к местной «Истре», и тут надо сказать, что гости справедливо идут фаворитом. В предыдущих 23 очных встречах они имеют целых 18 побед против двух у «Истры». А последнее поражение состоялось ещё летом 2016 года, четыре года назад.



С тех пор соперники успели встретиться 18 раз, из которых только в двух случаях зелёно-жёлтые сумели наиграть на ничью. В остальных играх «мастера с моря» непременно набирали очки.

«Порту» — «Маритиму». Прогноз: Зе Луиш, Корона и Теллес исправятся за провал В последних восьми очных встречах с «Маритиму» «драконы» имеют восемь побед.

Любопытно также, что за это время команды наколотили друг другу 59 мячей. В среднем за игру выходит аж 3,27 гола. Цифры впечатляющие, а при таких раскладах комбинированная ставка П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.51 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч «Истра» — «Хайдук»

«Хайдук» — один из лидеров чемпионата Хорватии, вовсю претендующий на еврокубки. «Истра» же борется за выживание, находясь совсем рядышком с зоной вылета. Согласно статистике личных встреч, преимущество полностью на стороне «мастеров с моря»: в последних 18 матчах они забили 49 мячей и имеют 16 побед. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой с внушительным коэффициентом 2.51.



Ставка: победа «Хайдука» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.51.