«Истра» — «Хайдук». Прогноз: ставка с коэффициентом 2.51 на матч чемпионата Хорватии

11 июня «Истра» примет «Хайдук» в матче 28-го тура чемпионата Хорватии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:05 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.85.
Букмекерские коэффициенты на матч «Истра» — «Хайдук»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Хорватии «Истра» — «Хайдук» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Анализ и прогноз матча «Истра» — «Хайдук» (11.06.2020)
Чемпионат в Хорватии возобновился 5 июня. Таким образом, вынужденная пауза, связанная с пандемией коронавируса, составила без малого три месяца. Участники уже провели первый тур, до конца сезона осталось сыграть по девять матчей. Все оставшиеся встречи пройдут при пустых трибунах.
«Истра» за 27 сыгранных туров набрала 19 очков. Сейчас она занимает восьмую строчку и находится всего в двух баллах от зоны стыковых матчей. Подняться выше будет трудно, поскольку дистанция до седьмого «Славена Белупо» составляет целых восемь пунктов.
В первом после паузы матче команда принимала одного из лидеров «Риеку» (1:3). Хозяева пропустили быстрый гол, а на 70-й минуте гости удвоили своё преимущество. Единственное, на что хватило аутсайдера, забить за две минуты до конца основного времени матча. Однако уже на добавленных ко второму тайму минутах гости оформили третий и поставили точку.
«Хайдук» — один из лидеров чемпионата Хорватии. Сейчас он замыкает топ-3, набрав 48 очков. Загребское «Динамо» ускакало вперёд аж на 20 баллов, а потому думать о чемпионстве вряд ли кому-то стоит. Зато есть отличнейшие шансы зацепиться за еврокубки: отрыв от четвертой «Локомотивы» составляет два пункта, а до второй «Риеки» не хватает столько же.
Свой первый матч в возобновленном чемпионате клуб провел дома с аутсайдером «Интером» (2:1). Гости первыми открыли счёт в первом тайме, но после перерыва умудрились остаться в меньшинстве и получить в свои ворота пенальти. Хозяева сумели реализовать преимущество, хотя им крепко повезло. Победный гол они забили уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.
Теперь «Хайдуку» предстоит выезд в Пулу к местной «Истре», и тут надо сказать, что гости справедливо идут фаворитом. В предыдущих 23 очных встречах они имеют целых 18 побед против двух у «Истры». А последнее поражение состоялось ещё летом 2016 года, четыре года назад.
С тех пор соперники успели встретиться 18 раз, из которых только в двух случаях зелёно-жёлтые сумели наиграть на ничью. В остальных играх «мастера с моря» непременно набирали очки.
Любопытно также, что за это время команды наколотили друг другу 59 мячей. В среднем за игру выходит аж 3,27 гола. Цифры впечатляющие, а при таких раскладах комбинированная ставка П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.51 выглядит интересно.
Прогноз и ставки на матч «Истра» — «Хайдук»
«Хайдук» — один из лидеров чемпионата Хорватии, вовсю претендующий на еврокубки. «Истра» же борется за выживание, находясь совсем рядышком с зоной вылета. Согласно статистике личных встреч, преимущество полностью на стороне «мастеров с моря»: в последних 18 матчах они забили 49 мячей и имеют 16 побед. При таких раскладах есть смысл подумать над ставкой с внушительным коэффициентом 2.51.
Ставка: победа «Хайдука» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.51.
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