«Севилья» — «Бетис». Прогноз на дерби: триумфальное возвращение чемпионата Испании

11 июня «Севилья» и «Бетис» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Бетис»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 11 июня «Севилья» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.96.
Анализ и прогноз матча «Севилья» — «Бетис» (11.06.2020)
Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня ожидается долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
Примера вернётся в строй очень ярким способом. В первый день состоится всего один матч, зато какой — андалусийское дерби между «Севильей» и «Бетисом», в котором всегда может произойти всё что угодно. Про карточки и удаления даже как-то говорить неловко, а пару лет назад, например, зрители увидели восемь голов и счёт 3:5.
Разумеется, подопечные Хулена Лопетеги идут у букмекеров фаворитом. Во-первых, свой стадион — это всегда преимущество, пусть и болельщиков на нём не будет. Во-вторых, «Севилья» уверенно чувствовала себя в первой части сезона и ушла на паузу на третьей позиции.
Она набрала 47 очков в 27 турах. «Барселона» (58) и «Реал» (56) ушли далеко, так что говорить о полноценной борьбе за чемпионство не приходится. Но все остальные остались позади. Правда, они движутся ровной группой при высочайшей плотности. Располагающийся на шестой строчке «Атлетико» отстаёт всего на пункта.
Потому каждая осечка может стоить пары-тройки мест, а это очень высокая цена. «Бетис» же застрял в середине турнирной таблицы и с высокой долей вероятности будет просто доигрывать сезон. Даже до идущей седьмой «Валенсии» целых девять очков, то есть для борьбы за еврокубки нужно выдать победную серию.
Но и борьба за выживание зелёно-белым не грозит. Восемь очков до зоны вылета, при этом аутсайдеры заметно уступают по уровню состава и качеству футбола. На самом деле к середине января «Бетис» чувствовал себя замечательно, но затем выдал серию из шести поединков без побед, которую закрыл эмоциональной победой над «Реалом» (2:1).
Делать прогноз на первый тур после долгой паузы невероятно сложно, поскольку уровень физической готовности соперников остаётся под большим вопросом. Логичнее всего отталкиваться от истории противостояния. И тут наблюдается солидное преимущество на стороне красно-белых.
В пяти предыдущих дерби с «Бетисом» на своём поле они одержали четыре победы. Также стоит учесть, что в пяти из шести последних поединков голы забивались в обе стороны. В принципе, букмекеры дают на классический вариант «обе забьют» коэффициент 1.76, что уже неплохо.
Но можно пойти дальше и взять 1Х + обе забьют за 2.24. Достаточно сказать, что зелёно-белые с отрывом забивают больше всех в нижней половине турнирной таблицы чемпионата Испании — 38 голов за 27 туров, то есть в среднем почти по полторы штуки. Заклятый соперник станет для них замечательным раздражителем.
Прогноз и ставки на матч «Севилья» — «Бетис»
Первый матч после трёхмесячной паузы, состояние команды находится под вопросом. Оттолкнёмся от истории противостояния: в пяти из шести предыдущих очных поединков забивали обе команды, а «Севилья» в пяти последних дерби в родных стенах добыла четыре победы. Состав у хозяев посильнее, но «Бетис» много забивает. Возьмём 1Х + обе забьют.
Ставка: «Севилья» не проиграет + обе забьют за 2.24.
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