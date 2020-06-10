«Севилья» — «Бетис». Прогноз на дерби: триумфальное возвращение чемпионата Испании

11 июня «Севилья» и «Бетис» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Бетис»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 11 июня «Севилья» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.96.

Анализ и прогноз матча «Севилья» — «Бетис» (11.06.2020)

Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня ожидается долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Примера вернётся в строй очень ярким способом. В первый день состоится всего один матч, зато какой — андалусийское дерби между «Севильей» и «Бетисом», в котором всегда может произойти всё что угодно. Про карточки и удаления даже как-то говорить неловко, а пару лет назад, например, зрители увидели восемь голов и счёт 3:5.

Разумеется, подопечные Хулена Лопетеги идут у букмекеров фаворитом. Во-первых, свой стадион — это всегда преимущество, пусть и болельщиков на нём не будет. Во-вторых, «Севилья» уверенно чувствовала себя в первой части сезона и ушла на паузу на третьей позиции.

Она набрала 47 очков в 27 турах. «Барселона» (58) и «Реал» (56) ушли далеко, так что говорить о полноценной борьбе за чемпионство не приходится. Но все остальные остались позади. Правда, они движутся ровной группой при высочайшей плотности. Располагающийся на шестой строчке «Атлетико» отстаёт всего на пункта.

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Потому каждая осечка может стоить пары-тройки мест, а это очень высокая цена. «Бетис» же застрял в середине турнирной таблицы и с высокой долей вероятности будет просто доигрывать сезон. Даже до идущей седьмой «Валенсии» целых девять очков, то есть для борьбы за еврокубки нужно выдать победную серию.

Но и борьба за выживание зелёно-белым не грозит. Восемь очков до зоны вылета, при этом аутсайдеры заметно уступают по уровню состава и качеству футбола. На самом деле к середине января «Бетис» чувствовал себя замечательно, но затем выдал серию из шести поединков без побед, которую закрыл эмоциональной победой над «Реалом» (2:1).

Делать прогноз на первый тур после долгой паузы невероятно сложно, поскольку уровень физической готовности соперников остаётся под большим вопросом. Логичнее всего отталкиваться от истории противостояния. И тут наблюдается солидное преимущество на стороне красно-белых.

В пяти предыдущих дерби с «Бетисом» на своём поле они одержали четыре победы. Также стоит учесть, что в пяти из шести последних поединков голы забивались в обе стороны. В принципе, букмекеры дают на классический вариант «обе забьют» коэффициент 1.76, что уже неплохо.

Но можно пойти дальше и взять 1Х + обе забьют за 2.24. Достаточно сказать, что зелёно-белые с отрывом забивают больше всех в нижней половине турнирной таблицы чемпионата Испании — 38 голов за 27 туров, то есть в среднем почти по полторы штуки. Заклятый соперник станет для них замечательным раздражителем.

Прогноз и ставки на матч «Севилья» — «Бетис»

Первый матч после трёхмесячной паузы, состояние команды находится под вопросом. Оттолкнёмся от истории противостояния: в пяти из шести предыдущих очных поединков забивали обе команды, а «Севилья» в пяти последних дерби в родных стенах добыла четыре победы. Состав у хозяев посильнее, но «Бетис» много забивает. Возьмём 1Х + обе забьют.

Ставка: «Севилья» не проиграет + обе забьют за 2.24.

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