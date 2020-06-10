Что нужно знать о ставках на спорт: инструкция и советы для новичков

Всё, что нужно знать о ставках на спорт — выбор букмекера, анализ матчей, отношение к азартным играм, принципы ведения банка и стратегии ставок. В этой статье мы обсудим советы по заключению пари и другие полезные нюансы для начинающих.



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Как выбрать букмекерскую контору для ставок

Для тех, кто хочет начать делать ставки на спорт нужно определиться с букмекером. Есть букмекерские конторы, предлагающие различные бонусы только за регистрацию или за пополнение счета. Но если вы планируете играть на длинной дистанции, учитывайте акции в последнюю очередь.



Сначала обращайте внимание на:

Надёжность и легальность БК.

Величину коэффициентов в сравнении с котировками других букмекеров.

Наличие большого выбора видов спорта и широкой росписи событий.

Разнообразие ставок в лайве.

Удобство делать ставки на сайте букмекерской конторы и в мобильном приложении БК.

Способы оплаты, чтобы вы могли внести свои средства или вывести деньги без комиссии в кратчайшие сроки.

Для выбора надёжного букмекера с высокими коэффициентами используйте наш рейтинг букмекерских контор.

Как выбрать матч, чтобы делать ставки

Для начинающего игрока важно определиться с видом спорта и чемпионатом, на который он будет делать ставки. Таких турниров может быть несколько. Но чем больше соревнований вы пытаетесь охватить, тем меньше времени для анализа будет. Из-за этого снижается вероятность точных прогнозов в ставках на спортивные события.



В первую очередь выбирайте:

вид спорта, в котором хорошо разбираетесь;

топовый чемпионат;

несколько популярных клубов.

Главная задача — научиться качественно анализировать расклад сил хотя бы в некоторых матчах. Поверхностное изучение соперников на дистанции приводит к сливу банка.



Как выбирать матчи для ставок:

Как правильно выбрать матч для ставок на футбол: критерии анализа и подбор стратегии Правильно выбрать матч для ставок порой важнее, чем дать верный прогноз. Особенно опасны встречи с участием любимой команды.

Что нужно знать о ставках на спорт: отношение к азартным играм

Делая ставки в букмекерских конторах, вы должны понимать свою цель и риски. Если вы относитесь к ставкам, как к способу заработка, будьте готовы к полноценной работе с изучением статистики, просмотром матчей, отслеживанием новостей и так далее.



В противном случае относитесь к ставкам в букмекерских конторах, как к развлечению, за которое вы будете платить. Ведь без планомерной аналитической работы и хороших познаний в спорте обыграть букмекера на длинной дистанции практически невозможно.



Есть три ошибки, которые могут привести к огромным проблемам:

Делать ставки при наличии кредитов или других обязательств. Брать деньги в долг на ставку. Закладывать возможный доход от игры в свой бюджет.

Помните, что даже серия неудач не должна стать для вас финансовой или психологической проблемой. Иначе лучше не ставить.

Как определить игровой банк для ставок

Чтобы делать ставки на спорт, определите свой игровой банк. Вы должны понимать, какой суммой вы готовы рискнуть для заключения пари с букмекерскими конторами.



Установите для себя максимальный размер просадки банка, чтобы не превышать этот лимит и не проигрывать больше, чем вы можете себе позволить.



Выбирайте размер ставки исходя из величины банка. На одно пари выделяйте не более 5% от банкролла. Делая ставки на более крупную сумму, вы увеличиваете риски полной потери денег.



Помните, что на ставки можно отводить только те деньги, которые не критично потерять. Это должны быть свободные финансы.



Для тех, кто желает заработать в долгую — это сумма, которую вы можете выделять на инвестиции. Для любителей эмоций — это деньги сравнимые с тратой на ваши другие развлечения.



Делать ставки можно и без денег. Для этого есть виртуальные счета. На них вы проверяете свою доходность на дистанции и уже потом принимаете решение, стоит ли играть на реальные деньги.



Банкролл-менеджмент в ставках:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Как правильно делать ставки новичкам

Всё, что нужно знать о ставках на спорт на начальном этапе, мы разобрали. Теперь переходим к самому интересному — советам для новичков, которые хотят попробовать свои силы.



Гарантированной прибыли в ставках на спорт быть не может. Даже при пари на противоположные исходы с коэффициентами выше 2.00 есть риск. Из-за ошибки или нарушений по выигрышной ставке букмекер может сделать возврат.

Перечислим принципы, которые снизят риски.

В спорте нельзя на 100% быть уверенным даже в победе явного фаворита. Котировки на выигрыш более сильной команды обычно идут в районе 1.10-1.40 или даже ниже. При таких коэффициентах сложно увеличить банк.



Сводите к минимуму количество экспресс-прогнозов. Каждый экспресс состоит из двух или более событий. При одной неудаче проигрывает вся ставка. Если вы всё-таки играете такой тип пари, добавляйте в купон не больше трёх исходов с коэффициентами ниже 2.00.



Не пытайтесь сразу же отыграться после серии неудачных ставок. При просадке банка, возьмите паузу и разберитесь в причинах этих неудач. В противном случае вы делаете ставку на эмоциях и рискуете полностью слить свой банк.



Найдите оптимальные для вас стратегии ставок на спорт и придерживайтесь их. Для начала проверьте стратегии на бумаге или виртуальном счёте. При игре в плюс можно переносить тактику в беттинг на деньги.



Следуйте выбранной стратегии и не отступайте от неё при временных неудачах. В том случае, когда игрок нарушает свои правила, в его ставках начинается хаос. Это приводит к плохим результатам.



Избегайте ставок на команду, за которую вы болеете. Личные предпочтения могут сыграть против вас, так как вы будете необъективными при прогнозировании результата матча.



Не делайте поспешных ставок в лайве. События для пари в режиме реального времени следует так же тщательно выбирать и анализировать, как предматчевые ставки.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!