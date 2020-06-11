Возвращение Примеры и другие матчи для ставок 11 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 11 июня.

На что ставить в футболе 11 июня

Четверг станет настоящим праздником для всех любителей испанского футбола. Вслед за Бундеслигой возвращается Примера! И на старте сразу же очень интересная встреча – дерби «Севильи» и «Бетиса». Начало игры – в 23:00 мск. Будет интересно!

Две игры пройдут в чемпионате Португалии. В 21:00 мск начнётся встреча «Белененсеш» — «Витория Гимараеш», а в 23:15 стартует матч «Тонделы» и «Авеша».

Кажется, за возобновлением Примеры будет наблюдать весь мир, поэтому матчей не так много. Можно будет сделать ставки на три игры в чемпионате Хорватии, а больше в элитных европейских дивизионах матчей не будет.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 11 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершён, и только НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 11 июня

Продолжается финальный этап чемпионата Германии по баскетболу. В четверг «Скайлайнерс» сыграет с «Фехтой», а во втором матче дня «Людвигсбург» сразится с «Бамбергом». Это очень интересная встреча – у команды Джона Патрика уже две победы, а ребята из Бамберга дали настоящий бой «Альбе».

Кроме того, можно делать ставки на игры региональной лиги Литвы или на женский чемпионат Тайваня. В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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