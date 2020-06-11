«Гранада» — «Хетафе». Прогноз: Сольдадо и Максимович удивят букмекеров в матче Примеры

12 июня «Гранада» и «Хетафе» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Хетафе»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 12 июня «Гранада» — «Хетафе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.43. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз матча «Гранада» — «Хетафе» (12.06.2020)

Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня ожидается долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Пятничная программа испанской Примеры откроется в Гранаде, где местный одноимённый клуб примет «Хетафе». Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы. Прямыми конкурентами их не назвать, но вообще сезон до перерыва для них складывался более чем успешно.

«Гранада» набрала 38 очков и расположилась на девятой строчке. Для новичка элитного дивизиона результат замечательный, ведь задача-минимум уже фактически выполнена. Отрыв от зоны вылета составляет аж 13 баллов. За 11 туров такую фору трудно растерять, так что прописка в Примере никуда не денется.

Больше того — «насриды» сохраняют шансы на еврокубки. Скажем, от занимающей седьмую строчку «Валенсии» их отделяют всего четыре очка. Основная причина столь серьёзных для скромного клуба результатов — надёжная оборона. «Гранада» пропустила всего 32 мяча, а это по меркам Испании совсем немного.

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Например, «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Вильярреал» чаще вытаскивали мяч из сетки собственных ворот, а «Барселона» делала это всего на раз меньше. «Гранада» не претендует на территорию, первым номером она действует только уступая в счёте. Всего 45,4% владения мячом, 17-е место в Примере.

«Хетафе» второй год подряд удивляет дисциплиной и организованностью. Скромному коллективу удалось выйти в Лигу Европы и неплохо там пошуметь (в 1/8 финала сразится с «Интером»), а в нынешнем сезоне синие вообще способны претендовать на топ-4, а это уже Лига чемпионов.

На момент возобновления сезона ситуация выглядит так: 46 очков в 27 турах и пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Но всё невероятно плотно. «Реал» с «Барселоной» уже не догнать, а дальше начинается толкучка: 47 баллов у «Севильи», 46 у «Реала Сосьедад» (выше по дополнительным показателям), 45 у «Атлетико».

Подопечные Пепе Бордаласа — что-то вроде классической версии мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Никакого владения мячом (45%, 18-я строчка в Примере), грамотная оборона, насыщенная центральная зона, вертикальный футбол, огромное количество мелких фолов и убойные стандарты.

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Восемь голов после стандартных положений за весь сезон — больше в чемпионате Испании только у «Барселоны» и «Севильи». «Хетафе» мало забивает для претендента на Лигу чемпионов (37 мячей), но пропускает аж в полтора раза реже (25). Лучше лишь два мадридских клуба — «Атлетико» и «Реал».

Неудивительно, что букмекеры ждут от команд низа. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что аж шесть предыдущих очных встреч получались верховыми, причём в каждой из них забивали оба клуба. Правда, пять из них случились между 2013 и 2016 годом, но в первом круге нынешнего первенства «Хетафе» тоже выиграл со счётом 3:1.

С учётом долгого перерыва и скомканной подготовки вероятность ошибок и проявления несыгранности возрастает, а потому планка тотала кажется заниженной. Даже на тотал больше 1.5 мяча дают нестыдный коэффициент 1.69, а тотал больше 2 гола доступен за 2.17. «Хетафе» позарез нужны очки, так что в какой-то момент гости раскроются. Проверим.

Прогноз и ставки на матч «Гранада» — «Хетафе»

Обе команды великолепны в защите и мало пропускают. Однако «Гранада» уже выполнила задачу-минимум и может играть в своё удовольствие, а «Хетафе» в какой-то момент придётся раскрываться. Синие ведут борьбу за зону Лиги чемпионов, плотность высочайшая и терять очки с середняками крайне не рекомендуется. Пожалуй, пару-тройку голов мы тут увидим.

Ставка: тотал больше 2 мяча за 2.17.

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