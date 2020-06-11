«Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз: Матьё и Вьетто намучаются с аутсайдером

12 июня «Спортинг» примет «Пасуш де Феррейра» в матче 26-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.30.

Букмекерские коэффициенты на матч «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Португалии получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз матча «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра» (12.06.2020)

Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня. Было решено, что все матчи состоятся при пустых трибунах, а футболистов будут тестировать на наличие инфекции. Участники на днях провели 25-й тур, а уже 9 июня стартовал 26-й.

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«Спортинг» в первом после паузы поединке встречался с крепкой «Виторией Гимарайнш». Встреча завершилась результативной ничьей 2:2, но надо сказать, что хозяева на 76-й минуте остались в меньшинстве. Гости обложили штрафную площадь соперника в концовке, но создать чего-то по-настоящему острого так и не сумели.



Эта ничья позволила подобраться ближе к третьей «Браге», которая свой матч проиграла. Теперь у лиссабонцев 43 очка и четвертое место. Они сохраняют неплохие шансы зацепиться за еврокубки, однако плотность таблицы такова, что сразу пять клубов претендуют на Лигу Европы.



«Пасуш де Феррейра» борется за выживание, находясь в хвосте турнирной таблицы. Сейчас команда с 25 очками занимает 16-е место. Отрыв от 17-го «Портимоненсе», который, к слову, уже провел 26-й тур, составляет пять баллов, а потому цена ошибки может быть высока.

«Фенербахче» — «Кайсериспор». Прогноз: берём коэффициент 2.47 в матче чемпионата Турции В семи предыдущих очных встречах «жёлтые канарейки» победили лишь однажды.

В дебютной игре возобновленного чемпионата Португалии «бобры» навещали претендента на еврокубки «Риу Аве» и сумели набрать три очка (3:2). Матч получился весьма насыщенным: тут и пять забитых мячей, и две красные карточки, и целая россыпь «горчичников». Победить аутсайдеру во многом помогли два быстрых гола: к 15-й минуте клуб вёл со счётом 2:0.



Теперь «Пасуш де Феррейра» предстоит тяжелейший выезд в Лиссабон к местному «Спортингу». Дело в том, что лиссабонцы в последних 15 домашних матчах проигрывали «жителям Пасуша» всего два раза. Причём последнее поражение датируется 2013 годом.



С тех пор соперники провели друг с другом семь игр, в которых наколотили 21 гол. В среднем за игру получается ровно три мяча. А на таком фоне можно подумать над ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.78.

«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Цубер вратарей не пощадят В шести из семи очных встреч в Бундеслиге заходила ставка «обе забьют».

Любопытно также то, что в предыдущих 11 очных встречах ставка «обе забьют» заходила девять раз, а потому можно рассмотреть и её. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Команды не имели должной игровой практики почти три месяца, а потому вполне можно ожидать сюрпризов.

Прогноз и ставки на матч «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»

Соперники не имели должной игровой практики практически три месяца, а потому ошибок в обороне избежать едва ли получится. Первые после паузы матчи это наглядно показали. На таком фоне можно подумать над ставкой обе забьют за коэффициент 2.03. Статистика личных встреч на нашей стороне: в девяти из предыдущих 11 игр между «Спортингом» и «Пасуш де Феррейра» забивали и те, и другие.



Ставка: обе забьют за коэффициент 2.03.