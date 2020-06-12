«Ювентус» — «Милан» и другие матчи для ставок 12 июня

Теперь футбол есть и в Италии!

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 12 июня.

На что ставить в футболе 12 июня

Вчера вернулась Примера, а сегодня – итальянский футбол! Правда это пока не серия А, а Кубок Италии. Но какая вывеска! «Ювентус» против «Милана», это ответный матч полуфинала. В первой игре в Милане команды сыграли вничью – 1:1. Начало – в 22:00 мск.

В Примере пройдет 2 матча. В 20:30 сыграют «Гранада» и «Хетафе», а в 23:00 стартует встреча «Валенсии» Дениса Черышева и «Леванте». Очередной тур в немецкой Бундеслиге стартует матчем «Хоффенхайма» и «Лейпцига». Хозяева уволили тренера как раз перед этим туром, так что предсказать результат непросто!

В чемпионате Португалии важный матч для «Спортинга». В 23:15 этот клуб начнет свой матч против «Пасуша Феррейры». Кроме того, сыграют «Морейренсе» и «Риу-Аве». Начало этой игры – в 21:00.

Не будем забывать о чемпионате Беларуси! Завтра в нем две игры. В 18:00 начнется игра двух команд, очень сильно пострадавших от коронавируса – «Минска» и «Ислочи». Кроме того, в 20:00 – старт сахарного дерби – «Городея» сыграет против «Слуцка».

На пятницу намечен рестарт турецкой Суперлиги. «Фенербахче» сыграет с «Кайсериспором», а «Гезтепе» — с «Трабзонспором». Начало обеих матчей – в 21:00.

Кроме того, в пятницу можно сделать ставки на матчи высших лиг Дании, Армении, Болгарии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории и Эстонии.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 12 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 12 июня

Продолжается финальный этап чемпионата Германии по баскетболу. В пятницу «Геттинген» постарается дать бой «Баварии», а главный аутсайдер турнира – «Крайьсхайм» — попробует ухватиться за соломинку в игре с «Ольденбургом». Кроме того, можно делать ставки на игры региональной лиги Литвы или на женский чемпионат Тайваня, а также на контрольные матчи команд из Израиля.



В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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