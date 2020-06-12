«Эспаньол» — «Алавес». Прогноз: Хоселу и Лукас Перес оставят каталонцев на дне

13 июня «Эспаньол» и «Алавес» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эспаньола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Алавес»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 13 июня «Эспаньол» — «Алавес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.56. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча «Эспаньол» — «Алавес» (13.06.2020)

Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Субботняя программа испанской Примеры включает в себя четыре матча, первый из которых состоится в Барселоне. Встретятся «Эспаньол» и «Алавес». Обе команды к моменту рестарта находятся в нижней части турнирной таблицы, хотя их положение и перспективы заметно разнятся.

У «Алавеса» дела идут более чем нормально: 32 очка в 27 турах, 14-е место в чемпионате Испании. В минувшем сезоне, правда, было чуть лучше, но всё равно неплохо. Отрыв от зоны вылета составляет семь пунктов, то есть особого давления не ощущается. Право на ошибку имеется.

Баски довольно долго запрягали, однако ближе к февралю сумели добавить. В шести предыдущих турах они потерпели всего одно поражение, набрав девять баллов. Среди прочего удалось хлопнуть «Эйбар» и «Атлетик» из Бильбао (дважды по 2:1), а также отобрать очки у «Севилья» и «Валенсии» (два раза по 1:1).

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А вот у «Эспаньола» поводов для оптимизма куда меньше. Всего 20 очков и чистое последнее место в турнирной таблицы Примеры. До спасительной 17-й строчки, которую занимает «Сельта», не хватает шести пунктов. Отставание заметное, а календарь нельзя назвать простым — впереди игры с «Реалом», «Барселоной», «Хетафе» и «Валенсией».

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам, что вызывает определённые вопросы. Во-первых, каталонцы хуже всех в чемпионате Испании выступают в родных стенах — всего одна победа за 13 встреч и восемь набранных очков. Остальные набрали как минимум 15. Ну и разница голов откровенно печальная — 12:24.

Во-вторых, «Алавес» в гостях набрал даже чуть больше (девять очков за те же 13 поединков), а в четырёх предыдущих поединках на чужом поле уступил лишь однажды. История противостояния также не даёт оснований для подобного перекоса в котировках — в пяти последних матчах «попугаи» оказались сильнее лишь однажды (2:1, решающий мяч состоялся в результате автогола).

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Предпосылок для высокой результативности не видно. Атака у обеих команд выглядит откровенно печально, а в шести из восьми предыдущих очных встреч забивалось не более одного мяча. От этого и предлагаем оттолкнуться. Даже классический Х2 идёт за вполне крепкие 1.83.

Варианты посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10 и ИТМ 1 гола «Эспаньола» за 2.31. Ждём закрытую игру, при которой мяч станет регулярно застревать в середине поля, а основным источником остроты станут дальние удары и стандартные положения.

Прогноз и ставки на матч «Эспаньол» — «Алавес»

Букмекеры считают хозяев фаворитом, что выглядит сомнительно. «Эспаньол» замыкает турнирную таблицу, а «Алавес» чувствует себя довольно уверенно. Кроме того, в пяти предыдущих очных встреч «попугаи» добыли всего одну победу. На наш взгляд, Х2 за 1.83 смотрится здорово.

Ставка: «Алавес» не проиграет за 1.83.

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