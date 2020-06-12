«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз: Смолов, Алькасер и Касорла возьмут выходной

13 июня «Сельта» и «Вильярреал» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 13 июня «Сельта» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Сельта» — «Вильярреал» (13.06.2020)

Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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В пятницу болельщики разогрелись андалусийским дерби. Субботняя программа испанской Примеры включает в себя четыре матча, в 18:00 выяснять отношения начнут «Сельта» и «Вильярреал». Команды к моменту рестарта находятся в разных половинах турнирной таблицы. И, естественно, решают абсолютно разные задачи.

«Сельта» долгое время находилась в зоне вылета, однако после Нового года постепенно раскочегарилась. В девяти предыдущих турах она уступила лишь однажды, да и там на тоненького. Во-первых, крепкой «Валенсии» со счётом 0:1. Во-вторых, на выезде. В-третьих, при абсолютно равной игре и единственном голе на 77-й минуте.

В остальных случаях удавалось исправно цепляться за результат. Среди прочих от подопечных Оскара Гарсии пострадали «Атлетик» из Бильбао (1:1), «Севилья» (2:1), мадридский «Реал» (2:2) и «Хетафе» (0:0). Неудивительно, что после такого рывка «кельты» заметно улучшили своё положение.

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Теперь они находятся на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 26 очков. Расслабляться, естественно, рано. Плотность высокая, пассажиров нет: «Мальорка» отстаёт на один балл, «Леганес» — на три, а «Эспаньол» — на шесть. Впрочем, если команда Фёдора Смолова сохранит темп, то без проблем останется в элите.

«Вильярреал» располагается на восьмой позиции и претендует на зону еврокубков. Вот только здесь динамика абсолютно противоположная: в первой части сезона случился только один спад, который пришёлся на ноябрь. Второй начался перед самым перерывом — три поражения подряд.

1:3 от мадридского «Атлетико» на выезде, 0:1 от «Атлетика» в Бильбао и 1:2 от скромнейшего «Леганеса» в родных стенах. И второй момент — в последнее время «Сельта» стала неудобным соперником для подопечных Хавьера Кальехи. Три предыдущих поединка завершились поражениями — 1:3, 2:3 и 2:3.

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Вроде бы напрашивается верх, но есть проблема. Дело в том, что «Кельты» в нынешнем сезоне крайне редко отличаются высокой результативностью на своём поле: за 13 встреч 10 забитых голов и 12 пропущенных, то есть заметно меньше двух штук в среднем за игру. А это уже интересно.

Цена ошибки велика: хозяева в случае поражения рискуют опуститься в зону вылета, а гости — заметно усложнить выход в Лигу Европы. На таком фоне соперники наверняка перестрахуются и не станут раскрываться раньше времени. Пожалуй, классический тотал меньше 1.96 смотрится нормально.

Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.60. «Сельта» нащупала баланс перед паузой и стала редко пропускать, да и статистику очных встреч нельзя недооценивать. На наш взгляд, подопечные Оскара Гарсии сумеют зацепить очки.

Прогноз и ставки на матч «Сельта» — «Вильярреал»

«Сельта» обрела перед паузой некое подобие баланса и стала пропускать заметно реже. В 13 матчах на своём поле она забила всего 10 мячей, а пропустила — 12. Кроме того, цена ошибки для обеих команд высока: хозяева совсем рядом с зоной вылета, а гости бьются за еврокубки. Ждём аккуратного дебюта и низкой результативности.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

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