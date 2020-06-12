«Леганес» — «Вальядолид». Прогноз: никакого веселья и минимум голов в матче Примеры

Букмекеры не рассчитывают увидеть в этой игре даже двух голов.

13 июня «Леганес» и «Вальядолид» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Леганеса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Вальядолид»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 13 июня «Леганес» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.14.

Анализ и прогноз матча «Леганес» — «Вальядолид» (13.06.2020)

Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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В пятницу болельщики разогрелись андалусийским дерби. Субботняя программа испанской Примеры включает в себя четыре матча, в 20:30 выяснять отношения начнут «Леганес» и «Вальядолид». Команды к моменту рестарта находятся в нижней половине турнирной таблицы и бьются за выживание, хотя определённая разница всё же имеется.

У гостей полёт нормальный, можно даже сказать — привычный. Они идут по прошлогоднему графику — 29 очков в 27 турах, 15-е место в чемпионате Испании. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта — совсем немного, но всё же право на ошибку имеется, а это должно добавлять уверенности.

Бело-фиолетовые — классическая низовая команда, пытающаяся компенсировать нехватку индивидуального мастерства организованностью и дисциплиной. Получается вполне неплохо: этих добродетелей хватает для стабильного набора очков в битвах с аутсайдерами, а иногда получается попить кровушки и у грандов.

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Достаточно сказать, что больше двух мячей за 27 туров «Вальядолид» пропустил лишь трижды — от «Барселоны» на «Камп Ноу» (1:5), «Алавеса» (0:3) и «Атлетика» из Бильбао (1:4). Всего он вытаскивал мяч из сетки 33 раза — лучший результат среди команд, занимающих в чемпионате Испании с 11-го по 20-е места

У «Леганеса» дела обстоят несколько печальнее. Всего 23 очка и предпоследняя позиция в турнирной таблице. Хуже только «Эспаньол» (20). Впрочем, отставание совсем небольшое, так что шансы зацепиться имеются: у «Мальорки» 25 баллов, у «Сельты» — 26, у «Эйбара» — 27. Дальше идёт как раз «Вальядолид».

Для аутсайдера подопечные Хавьера Агирре тоже пропускают не так много, но здесь проблема в другом — они забивают реже всех в Примере. Всего 21 мяч за 27 туров. Вроде бы хочется сыграть от гостей, но напрягает статистика очных встреч: «Леганес» добыл пять побед при одной ничьей в шести предыдущих играх.

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Понятно, что предпосылок для высокой результативности совсем немного. Даже на тотал меньше 2 мяча букмекеры дают скромнейший коэффициент 1.77. Можно взять его, но мы предпочтём ИТМ 1 гола «Леганеса» за 1.93. В родных стенах он забивает меньше мяча за игру (13 голов в 14 турах), а «Вальядолид» в половине выездных поединков цеплялся за очки.

Прогноз и ставки на матч «Леганес» — «Вальядолид»

«Вальядолид» пропускает меньше всех среди всех претендентов на вылет — всего 33 гола за 27 туров. «Леганес», напротив, забивает реже всех в чемпионате Испании. Лезть в исход не рискнём, поскольку статистика очных встреч говорит в пользу хозяев. Но высокую результативность мы вряд ли увидим. Скорее всего, всё решат один-два мяча.

Ставка: ИТМ 1 мяча «Леганеса» за 1.93.

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