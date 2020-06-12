«Валенсия» — «Леванте». Прогноз: клуб Черышева обойдётся без стартового навала в дерби

12 июня «Валенсия» примет «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч «Валенсия» — «Леванте»

Букмекеры считают, что матч Примеры «Валенсия» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча «Валенсия» — «Леванте» (12.06.2020)

Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, связанной с коронавирусом. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже с 11 июня стартует 28-й тур. В целях безопасности, все игры до конца сезона будут проходить при пустых трибунах.

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На момент возобновления Примеры «Валенсия» имеет в своём активе 42 балла и располагается на седьмой строчке. Для команды, которая в последнее время регулярно выступает в Лиге чемпионов, такой результат можно считать скорее провальным.



Однако же шансы зацепиться за еврокубки остаются, причём весьма неплохие. При большом желании можно замахнуться не только на Лигу Европы, но и на престижнейший европейский турнир. Делом в том, что отставание от шестого лигоевропейского места составляет три пункта, а от четвертого, которое выводит в ЛЧ, не на много больше — всего четыре.



Во многом виной такому спорному положению «летучих мышей» неудачная серия гостевых игр: к слову, все семь поражений в чемпионате Испании случились как раз на выезде. Стоит также отметить, что оранжевые очень часто позволяют сопернику бить по своим воротам. Даже у себя дома, где их статистика намного лучше, чем в гостях, они получают в среднем за матч по 13 ударов в сторону ворот. Отсюда и 39 пропущенных голов в 27 играх.

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«Леванте» после паузы находится в середине турнирной таблицы, полностью оправдывая звание середняка. После 27 туров у клуба 33 очка и 13 строчка. Фактически задачу минимум он выполнил: отрыв от зоны вылета составляет восемь баллов, а потому поводов для паники нет.



«Лягушкам» не хватает стабильности. По ходу сезона они одержали 10 побед, потерпели 14 поражений и скатали только три ничьих. При этом незадолго до вынужденной приостановки первенства команда умудрилась оставить ни с чем грозный мадридский «Реал» (1:0), а в следующей игре разгромно уступить скромному «Эйбару» (0:3).



Теперь «Леванте» предстоит валенсийское дерби с «Валенсией», и дело тут вот в чем. С 2005 года соперники успели встретиться 12 раз на домашнем стадионе оранжевых, и «лягушки» до сих пор не имеют ни одной гостевой победы. Но теперь матчи будут проходить без поддержки болельщиков на трибунах, следовательно значимость фактора своего поля существенно уменьшается.

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Стоит также учесть, что команды выйдут на поле впервые после трёхмесячной паузы, поэтому им наверняка потребуется время присмотреться друг к другу. У «летучих мышей» на кону еврокубки, и сейчас они в таком положении, когда необходимо набирать очки. Но из-за длительной паузы раскрываться раньше времени они едва ли станут, поскольку сильно рискуют ошибиться.

«Леванте» же, скорее всего, тоже не станет с первых минут штурмовать штрафную соперника, так как торопить события в гостях у превосходящего в классе оппонента им ни к чему. А при таких раскладах можно проверить ставку первый гол в интервале минут с 26-й по 90-ю. За неё букмекеры дают вполне приличный коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч «Валенсия» — «Леванте»

Как правило, домашние матчи «Валенсии» против «Леванте» получаются насыщенным и остаются на стороне гостей. Однако мы бы не стали ждать от «летучих мышей» резкого дебюта: во-первых, последний раз они играли аж три месяца назад, а во-вторых — на кону еврокубки и терять очки никак нельзя. «Лягушкам» же спешить тоже некуда: они играют в гостях у более сильного соперника. Есть смысл подумать над ставкой первый гол в интервале с 26 по 90 минуту.



Ставка: первый гол в интервале с 26 по 90 минуту за коэффициент 1.92.