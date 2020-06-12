«Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз: борьба за еврокубки в Бундеслиге резко обострится

У себя дома «Вольфсбург» имеет всего лишь четыре победы в 15 матчах.

13 июня «Вольфсбург» примет «Фрайбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.10.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча «Вольфсбург» — «Фрайбург» (13.06.2020)

Заключительный тур немецкой Бундеслиги состоится в конце июня. Участникам осталось провести по четыре матча, но вопрос не возникает разве что с именами чемпиона и последней команды по итогам сезона. В остальном плотность турнирной таблицы такова, что расслабляться нельзя абсолютно никому.

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«Вольфсбург» вовремя спохватился и выдал сравнительно неплохую серию, которая закрепила его на шестой строчке. На данный момент это главный претендент на выход в Лигу Европы. Сейчас у него 45 очков, а отрыв от ближайших преследователей «Хоффенхайма» и «Фрайбурга» составляет два и четыре балла соответственно.



С выступлениями после паузы у «волков» всё ровно. Они стабильно уступают дома и так же стабильно выигрывают в гостях. К слову, в позапрошлом — домашнем — туре было поражение от «Айнтрахта» (1:2), а в прошлой — выездной — игре победа над «Вердером» (1:0).



У «Фрайбурга» с набором очков в возобновленном чемпионате Германии дела обстоят чуть хуже. В прошлом туре они одержали первую победу после карантина. Хотя, конечно, тут надо сказать, что соперником выступила крепкая мёнхенгладбахская «Боруссия» (1:0).

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Эти три очка позволили «бразильцам из Брайсгау» остаться в борьбе за зоны Лиги Европы. Сейчас у них 41 очко и восьмая строчка. Отставание от шестого «Вольфсбурга» составляет всего четыре пункта, а потому команде необходимо караулить ошибку конкурента и самой набирать баллы.



Собственно, «Фрайбургу» представилась отличная возможность существенно сократить дистанцию. Теперь ему предстоит выезд в Вольфсбург к местному одноимённому клубу — прямому сопернику в битве за еврокубки. Шансы зацепиться у гостей определённо будут. И дело тут вот в чем.



Против «волков» играет неубедительная серия домашних матчей: они проиграли оба поединка после паузы на своём поле, да и в целом по набранным очкам дома в Бундеслиге занимают 13-е место, имея всего четыре победы в 15 играх. А при таких раскладах есть смысл рассмотреть даже Х2 за коэффициент 2.29.

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«Бразильцы из Брайсгау», к слову, в гостях играют более открыто, нежели дома. Об этом свидетельствуют 22 забитых и 25 пропущенных мячей в 15 гостевых встречах против 17 забитых и 16 пропущенных дома за то же время.

Однако мы бы не стали ждать от команд мощного старта, поскольку на кону место в Лиге Европы. Ничья для «Вольфсбурга» с точки зрения таблицы не так критична, а «Фрайбургу» в гостях раскрываться раньше времени ни к чему. Можно рискнуть и проверить ставку время первого года с 28 по 90 минуту за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург»

Для «Фрайбурга» игра с «Вольфсбургом» — шанс зацепиться за еврокубки. «Волки» не лучшим образом выступают на своём поле, имея в 15 домашних матчах всего четыре победы. «Бразильцы из Брайсгау» же в гостях играют более открыто, однако с первых минут идти вперёд большим числом едва ли станут. При таких раскладах можно рассмотреть сразу две ставки с коэффициентами выше двойки.



Ставка 1: «Фрайбург» не проиграет за коэффициент 2.29.



Ставка 2: первый гол в интервале с 28 по 90 минуту за коэффициент 2.12.