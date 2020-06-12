«Фортуна» — «Боруссия Д». Прогноз: аутсайдер Бундеслиги даст ответ Азару, Витселю и Санчо

13 июня «Фортуна» примет «Боруссию Д» в матче 31-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Фортуна» — «Боруссия Д»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Фортуна» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча «Фортуна» — «Боруссия Д» (13.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось каких-то четыре тура, однако не ясно ещё абсолютно ничего. Вопросов не вызывают разве что первое и последнее места по итогам розыгрыша. В остальном интрига обещает сохраняться вплоть до последнего тура.

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Дюссельдорфская «Фортуна» борется за выживание, но пока что не так успешно, как хотелось бы. Команда находится на 16-м месте, то есть в зоне стыковых матчей. До спасительной 15-й строчки не хватает трёх очков, а отрыв от зоны вылета составляет столько же. Всё будет решаться на тоненького.



Забраться выше будет тяжело, поскольку календарь на заключительную часть сезона оставляет желать лучшего. Правда, с двумя представителями топ-7 немецкой Бундеслиги дюссельдорфцы уже встречались в прошлом и позапрошлом матчах. И даже сумели остаться не с пустыми руками.



В 29-м туре «Ф95» гостила у лидера мюнхенской «Баварии» и потерпела сокрушительное поражение со счётом 0:5. А вот в прошлой игре команда принимала «Хоффенхайм» и сумела набрать один балл, скатав результативную ничью (2:2). Но тут надо сказать, что гости остались в меньшинстве уже на девятой минуте, и хозяева должны были побеждать.

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«Боруссия» из Дортмунда по-прежнему идёт второй. Сейчас у неё 60 очков после 30 туров. О чемпионстве думать бессмысленно — «Бавария» ускакала вперёд на семь пунктов и едва ли растеряет за четыре игры такую солидную фору. А потому перед дортмундцами стоит простая задача — сохранить текущее положение и взять серебро.



На выход в Лигу чемпионов «шмели» имеют отличные шансы, но расслабляться нельзя. Отрыв от третьего «РБ Лейпциг» всего четыре очка, а от четвертой «Боруссии М» и пятого «Байера» — семь. Впрочем, чёрно-жёлтые исправно обыгрывают уступающих в классе оппонентов. После поражения от мюнхенской «Баварии» (0:1) они провели два матча и набрали шесть очков. Сперва в гостях вынесли аутсайдера «Падерборн» (6:1), а затем у себя дома разобрались с посвежевшей «Гертой» (1:0).



Теперь «Боруссии Д» предстоит выезд в Дюссельдорф к местной «Фортуне». Понятно, что гости выступят фаворитом, всё-таки разница в классе исполнителей слишком заметна. И, скорее всего, даже пару-тройку мячей непременно оформят, поскольку даже без травмированного Холланда атака дортмундцев выглядит устрашающе.

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Однако любопытно здесь то, что дюссельдорфцы в трёх домашних матчах заработали пять из девяти возможных очков, хотя могли даже рассчитывать на большее. При этом с результативностью у команды всё неплохо. За пять туров после паузы забито шесть мячей.

«Фортуне» есть за что бороться, а потому у себя дома она обязательно даст бой грозным «шмелям». Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.71. А любители рискнуть могут подумать над ИТБ1 1 мяча за коэффициент 2.53.

Прогноз и ставки на матч «Фортуна» — «Боруссия Д»

Понятно, что дортмундская «Боруссия» выйдет на поле фаворитом, всё-таки исполнительский класс команд существенно различается. Однако «Фортуна» сейчас в неплохой форме, и на кону сохранение прописки в элите. Поэтому, на наш взгляд, дюссельдорфцы определённо дадут бой гостям.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.