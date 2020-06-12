«Наполи» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Эриксен устроят Гаттузо баню в Неаполе

13 июня «Наполи» и «Интер» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Италии 12 июня «Наполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.97, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.99. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

Анализ и прогноз матча «Наполи» — «Интер» (13.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произойдёт долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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На повестке дня — Кубок Италии. А именно — ответные полуфинальные матчи. В пятницу сразятся «Ювентус» и «Милан», а в субботу настанет время для «Наполи» и «Интера». В этой паре интрига натянута до предела. В первой игре «партенопейцы» на выезде победили со счётом 1:0.

Тот результат оказался неожиданным, но справедливым. Подопечные Дженнаро Гаттузо заметно лучше провели первый тайм и создали больше остроты, а сразу после перерыва Фабиан Руис после стеночки с Дрисом Мертенсом уложил мяч в дальний угол. Гости проснулись только после этого, да и то не сразу.

Нерадзурри испытывали серьёзные проблемы с созиданием, создав за оставшееся время всего пару-тройку моментов. Концовка ожидаемо превратилась в навал, однако бесконечное количество забросов и навесов результата не принесли. Верх защитники неаполитанцев снимали, а дальние удары результата не принесли.

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Теперь «Наполи» придётся играть в родных стенах, а это уже совсем другая история. Обычно на своём поле эта команда способна дать бой кому угодно, однако в нынешнем сезоне получается абсолютно иначе. Больше того — на выезде она выступает даже эффективнее, чем дома. 22 очка при разнице голов 24:18 против 17 очков при балансе мячей 17:18.

И тут же второй важный момент. Лучшим клубом чемпионата Италии на чужом поле является не «Ювентус» и не «Лацио», которые борются за титул. А именно «Интер». 29 очков в 13 поединках, 26 забитых мячей при 14 пропущенных. За весь сезон всего два поражения — как раз от «Лацио» и «Ювентуса».

В своём нынешнем состоянии «Наполи» этим командам определённо уступает. Кроме того, подопечные Антонио Конте в этом сезоне уже выигрывали в Неаполе. Причём сделали это ярко, по-гусарски. 3:1 в 18-м туре с дублем Ромелу Лукаку и одним точным ударом Лаутаро Мартинеса.

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Словом, «Наполи» ждёт серьёзное испытание. Игра ожидается нервная и вязкая. Гостям в любом случае нужно забивать, так что ждём от них большей активности. Имеет смысл проверить П2 по угловым за 2.10. Особой результативности быть не должно: цена ошибки высока, а если «Интер» откроет счёт, то команды наверняка не станут форсировать события.

На таком фоне нормально смотрится комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06. Ожидаем обилия стыков и борьбы при небольшом количестве моментов. Многое будет зависеть от физического состояния соперников: если кто-то подсядет в концовке, за это придётся дорого заплатить.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Интер»

В первом матче «Наполи» победил, но в родных стенах в нынешнем сезоне он выступает заметно хуже, чем на выезде. «Интер», напротив, набрал больше всех очков в Италии на чужом поле. На наш взгляд, в этой паре ещё ничего не ясно и нерадзурри имеют осязаемые шансы на выход в финал Кубка Италии.

Ставка №1: победа «Интера» по угловым за 2.10.

Ставка №2: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.

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