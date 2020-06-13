«Наполи» — «Интер» и другие матчи для ставок 13 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 13 июня.

На что ставить в футболе 13 июня

Второй полуфинальный матч пройдет в Кубке Италии. Сыграют «Наполи» и «Интер». В первой игре еще до карантина неаполитанцы на выезде выиграли 1:0. Теперь они постараются сохранит перевес. Начало – в 22:00 мск.



Набирает обороты Примера. На субботу запланированы сразу 4 игры. В 14:00 начнется игра «Эспаньол» — «Алавес», спустя 4 часа Федор Смолов и его «Сельта» начнут выяснять отношения с «Вильярреалом». В 20:30 стартует игра «Леганес» — «Вальядолид», а завершится день на Балеарских островах матчем «Мальорки» и «Барселоны». Начало – в 23:00 мск.



А вот в Бундеслиге чемпионат уже скоро завершится. Собственно, «Бавария» может стать чемпионом уже по итогам 31-го тура. Для этого мюнхенцам нужно победить 13 июня «Боруссию» из Менхенгладбаха и ждать, что другая «Боруссия» — дортмундская – уступит «Фортуне». Кроме того, нас ждут матчи «Герта» — «Айнтрахт», «Кельн» — «Унион», «Падерборн» — «Вердер» и «Вольфсбург» — «Фрайбург». Очень насыщенная суббота!



В чемпионате Португалии состоится одна игра. В 23:00 начнут свой поединок «Брага» и «Боавишта».



Интерес к Высшей лиге Беларуси падает, но турнир продолжается. На субботу запланированы 3 встречи: «Неман» примет «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» сыграет с «Динамо» из Бреста, а минское «Динамо» попробует обыграть «Славию».



Кроме того, в пятницу можно сделать ставки на матчи высших лиг Австрии, Греции, Дании, Турции, Украины, Армении, Болгарии, Венгрии, Литвы, Румынии, Словакии, Сербии, Словении, Финляндии, Хорватии, Черногории. Кажется, теперь по пальцам можно пересчитать страны, где в футбол еще не продолжили играть!



Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 13 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 13 июня

Продолжается финальный этап чемпионата Германии по баскетболу. В субботу «Бамберг» сыграет с клубом «Скайлайнерс», а «Альба» проэкзаменует «Фехту». Кроме того, можно делать ставки на игры региональной лиги Литвы или на женский чемпионат Тайваня.



В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.



В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.