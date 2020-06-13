«Атлетик Б» — «Атлетико». Прогноз: Диего Коста, Коке и Сауль разберутся с басками

14 июня «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом мадридцев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетик Б» — «Атлетико»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 14 июня «Атлетик Б» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 3.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.46. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.02.

Анализ и прогноз матча «Атлетик Б» — «Атлетико» (14.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 28-го тура испанской Примеры завершится тремя матчами в воскресенье. В самом раннем из них сойдутся «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико». Для соперников нынешний сезон получается непростым, однако с трудностями они справляются с разной степенью успеха.

«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из плей-офф Лиги чемпионов, что само по себе большое достижение. Особенно на фоне всех сопутствующих проблем. Коллектив начал в межсезонье масштабную перестройку, ведь ушло сразу несколько ключевых футболистов. Получается вполне неплохо.

На момент рестарта «матрасники» занимают лишь шестое место в Примере. Вроде бы всё печально, но по факту ситуация объясняется высочайшей плотностью в турнирной таблице. «Барселона» с «Реалом» ушли далеко и разыграют чемпионство вдвоём, а вот дальше претендентов на зону Лиги чемпионов хватает.

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У АТМД 45 очков, у «Хетафе» и «Реала Сосьедад» — по 46, а у «Севильи» — 50, но она в 28-м туре уже сыграла. Всё будет решаться на тоненького, ничего ещё не потеряно. Задача тут может быть только одна — обходиться без провалов и ждать осечек оппонентов. Календарь у подопечных Диего Симеоне не самый приятный, но вполне рабочий.

А вот баски всерьёз рискуют остаться без еврокубков. Сейчас они увязли в середине турнирной таблицы: 37 очков и 10-е место. До топ-6 уже слишком далеко, а занимающая седьмую строчку «Валенсия» оторвалась на пять баллов. Плюс жуткий календарь — впереди битвы с «Барселоной», «Реалом» и «Севильей».

Но начать придётся с «Атлетико». Статистика очных встреч полностью на стороне мадридцев — пять побед при одном поражении в шести последних случаях. Впрочем, самое интересное заключается в другом: в шести из семи предыдущих поединков они забивали как минимум дважды.

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Это при том, что результативность у АТМД традиционно скромная, а баски отличаются организованностью и хорошей обороной. В общем, попробуем оттолкнуться от верха, благо что вариантов достаточно. ИТБ 1 гола «Атлетико» идёт за 1.84, а тотал больше 2 мяча доступен за 2.12.

Кроме того, внимания заслуживает комбинированная ставка Х2 + тотал больше 1.5 гола за 2.05. В семи последних очных встречах забивалось как минимум два мяча, а по общему уровню во втором круге гости выглядели сильнее. Разжиться очками в Бильбао они наверняка сумеют.

Прогноз и ставки на матч «Атлетик Б» — «Атлетико»

Мадридцы заметно добавили во второй половине сезона: улучшили результаты в национальном первенстве и выбили «Ливерпуль» из Лиги чемпионов. Кроме того, в пяти из шести предыдущих встреч с клубом из Бильбао АТМД забивал как минимум дважды. Возьмём ИТБ 1 гола «матрасников» за 1.84.

Ставка: ИТБ 1 гола «Атлетико» за 1.84.

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