«Энергетик» — «Белшина». Прогноз: проверяем коэффициент 2.40 в матче чемпионата Беларуси

14 июня в матче 13-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик» сыграет с «Белшиной». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Энергетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Белшина»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 14 июня «Энергетик-БГУ» — «Белшина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча «Энергетик-БГУ» — «Белшина» (14.06.2020)

Программа 13-го тура чемпионата Беларуси закроется тремя матчами в воскресенье. В самом раннем из них «Энергетик-БГУ» примет «Белшину» в Молодечно. Минчане переехали за черту города ещё несколько недель назад, поскольку регламентом запрещено играть на искусственном покрытии с 1 мая.

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Сыграно уже 40% от первенства, команды обидают на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Студенты» сохраняют статус главного открытия сезона Высшей лиги, хотя на прошлой недели выпали за пределы топ-3. На данный момент они располагаются на четвёртой строчке с 22 очками.

Впрочем, плотность в группе лидеров неплохая. «Торпедо-БелАЗ» находится выше только по дополнительным показателям, «Шахтёр» из Солигорска оторвался на два пункта, а БАТЭ — на четыре. Все остальные отстают от четвёрки лучших как минимум на три балла, так что положение устойчивое.

Ещё совсем недавно дела шли ещё лучше, однако в двух предыдущих турах удалось разжиться лишь одним очком. Для начала «Энергетик» на ровном месте подарил ничью «Витебску» (3:3): вёл со счётом 3:2, остался в меньшинстве на исходе часа игры и пропустил третий мяч на 94-й минуте. До победы не хватило нескольких мгновений.

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А затем случилось поражение в Солигорске от местного «Шахтёра» (0:1). Сомневаться в справедливости исхода не приходится, хозяева действительно смотрелись гораздо активнее и интереснее с самых первых минут. К 2:0 дело было куда ближе, чем к ничьей. Хотя гости в концовке имели пару хороших моментов.

Про «Белшину» сказать особенно нечего. Новичок элитного дивизиона пытается играть в атаку, но колоссальные проблемы в обороне и низкий уровень индивидуального мастерства всё портят. Итог ужасен — всего три очка в 12 турах и чистое последнее место в Высшей лиге. Даже до зоны стыков отставание составляет 10 пунктов (и это ещё у «Минска» игра в запасе).

Прежде пути команд не пересекались, так что история противостояния нам не поможет. Расклад прост: «Энергетик» получает наилучшую возможность вернуться на победный путь после пары неудач и закрепиться в топ-4 чемпионата Беларуси. Худший клуб турнира, своё поле, неделя отдыха — предпосылки налицо.

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«Студенты» бойко бегут в атаку, а защита у «Белшины» выглядит кошмарно. Достаточно сказать, что в шести из семи предыдущих туров клуб из Бобруйска пропускал как минимум дважды. От этого и оттолкнёмся. ИТБ 1.5 гола «Энергетика» идёт за 1.72, при желании можно даже взять ИТБ2 2 гола за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Энергетик-БГУ» — «Белшина»

Представитель топ-4 на своём поле сыграет с абсолютной худшей командой турнира, так что котировки букмекеров не вызывают сомнений. «Студенты» активно идут в атаку и много забивают, а «Белшина» пропускала как минимум дважды в шести из семи предыдущих туров. Напрашивается индивидуальный верх хозяев.

Ставка: ИТБ 2 гола «Энергетика» за 2.40.

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