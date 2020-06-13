«Рух» — «Витебск». Прогноз: берём коэффициент 3.32 в матче чемпионата Беларуси

14 июня в матче 13-го тура чемпионата Беларуси «Рух» сыграет с «Витебском». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Руха» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Витебска» оценён букмекерами коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Витебск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 14 июня «Рух» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.59. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча «Рух» — «Витебск» (14.06.2020)

Программа 13-го тура чемпионата Беларуси закроется тремя матчами в воскресенье. В Бресте местный «Рух» примет «Витебск». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и являются прямыми конкурентами. Основная задача у них — не попасть в зону стыков и спокойно сохранить прописку в элите.

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За 12 туров соперники набрали по 15 очков. Это достаточно, чтобы занимать 11-12 места. Впрочем, плотность в Высшей лиге поразительная: от замыкающего пятёрку лучших брестского «Динамо» они отстают всего на четыре пункта. Но и расслабляться рано. Идущий в зоне стыков «Минск» набрал 13 баллов при игре в запасе.

«Рух» — новичок элитного дивизиона, стабильно добивающийся результата. Это классический низовой коллектив: индивидуального таланта может не хватать и с результативностью тут есть большие проблемы, но это компенсируется обученностью и дисциплиной. Пройти оборону брестчан редко кому удаётся.

В 12 турах они пропустили 11 раз — это третий результат во всём чемпионате Беларуси. Лучше только у «Шахтёра» из Солигорска и «Торпедо-БелАЗ», которые входят в топ-3. Четыре из этих мячей были пропущены в дерби с брестским «Динамо», а в остальных 11 случаях больше одного гола подопечные Александра Седнёва не пропускали.

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«Витебск» бойко начал и в какой-то момент даже находился среди лидеров, однако после изменений в тренерском штабе результаты просели. Проигрывает команда не так часто, вот только с победами у неё слишком напряжно. Предыдущая датирована аж серединой апреля, с тех пор проведено уже семь встреч.

В общем и целом соперники находятся на сопоставимом уровне: класс игроков примерно один и тот же, плюс общее стремление плясать от печки и насыщать оборону, а в атаке рассчитывать на контратаки и стандарты. Всё это обещает закрытый футбол с небольшим количеством моментов, ведь созидать команды не слишком-то умеют.

Обращает на себя внимание другое. «Витебск» и «Рух» — самые мирные участники чемпионата Беларуси. Они играли вничью уже по шесть раз, то есть ровно в половине случаев. Все остальные делали это максимум четырежды. Северяне вообще идут на серии из пяти ничьих, что само по себе редкость.

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На таком фоне можно не мудрить и проверить лобовую ничью. Букмекеры дают на неё замечательный коэффициент 3.52. Что-то вроде 0:0 или 1:1 тут вполне вероятно: раз с позиционными атаками у соперников проблемы, больше одного мяча им будет трудно забить.

Прогноз и ставки на матч «Рух» — «Витебск»

Соперники набрали по 15 баллов и находятся неподалёку от зоны вылета. Уровень команд максимально близок, а главное — они очень любят делить очки. «Рух» и «Витебск» уже по шесть раз сыграли вничью, хотя все остальные делали это максимум четырежды. В принципе, на таком фоне можно поставить на мирный исход за мощные 3.32.

Ставка: ничья за 3.32.

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