«Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК. Прогноз: берём коэффициент 2.50 в матче чемпионата Австрии

«Быки» оторвались от ближайшего преследователя на семь очков и приближаются к титулу.

14 июня «Ред Булл Зальцбург» и ЛАСК сыграют в матче третьего тура второго этапа чемпионата Австрии. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ред Булл Зальцбург» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех ЛАСК оценён букмекерами коэффициентом 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Австрии «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Австрии 14 июня «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.77. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.

Анализ и прогноз матча «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК (14.06.2020)

Чемпионат Австрии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца. Все участники сдали тесты на наличие инфекции и прошли двухнедельный карантин. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Бундеслига отличается двухступенчатой системой проведения. На первом этапе команды сыграли между собой в два круга, а после 22 туров поделились на два мини-турнира. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а шестёрка аутсайдеров бьётся за выживание.

«Ред Булл Зальцбург» по итогам двух кругов занял второе место, отстав от ЛАСК на шесть очков. И должен был начинать финальный этап с дефицитом в три балла (количество очков делится на два перед стартом чемпионской группы). Но клуб из Линца попался на нарушении правил социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

Он проводил общекомандные тренировки до официального разрешения, за что и лишился шести очков. Это, похоже, стало большим ударом. По крайней мере в трёх турах чемпионской группы чёрно-белые остались без побед, разжившись на этом отрезке всего одним очком. И теперь всерьёз рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов.

«Атлетик Б» — «Атлетико». Прогноз: Диего Коста, Коке и Сауль разберутся с басками В пяти из шести предыдущих очных встречах мадридцы забивали как минимум дважды.

ЛАСК успел дважды проиграть в родных стенах, причём далеко не самым мощным соперникам. 1:2 от «Хартберга» и 0:1 от «Рапида». Между ними затесалась гостевая ничья с «Вольфсбергом» (3:3). И это ещё клубу из Линца повезло — спасительный гол состоялся на 91-й минуте.

Теперь чёрно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Австрии с 22 очками. У «Вольфсберга» 23 балла, а вот у «Рапида» — 26. Для попадания в квалификацию Лиги чемпионов нужно финишировать в топ-2. «Ред Булл Зальцбург» тем временем добыл три победы подряд и сделал огромный шаг к титулу.

Положение более чем комфортное: 33 очка, ближайший преследователь отстаёт на семь пунктов. «Быки» выигрывают легко и ярко. В первой встрече они полностью превзошли «Рапид», однако из-за слабой реализации довольствовались счётом 2:0. А вот дальше пошло — 6:0 с «Хартбергом» и 5:1 со «Штурмом».

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Понятно, что на таком фоне ставить против хозяев невероятно сложно. Хотя в этом сезоне ЛАСК удачно играет с РБЗ: четыре очка из шести возможных. В первом круге он не удержал победу, пропустив в меньшинстве на 90-й минуте (2:2). Зато во втором оказался сильнее на выезде — 3:2.

В пяти из шести предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча, а в четырёх случаях эта планка преодолевалась. «РБ Зальцбург» чувствует себя комфортно и имеет право на ошибку, так что наверняка продолжит играть в свой залихватский атакующий футбол. Проверим ставку «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК

«Ред Булл Зальцбург» на всех парах мчится к чемпионству: три победы в трёх матчах после рестарта с общей разницей голов 13:3, семь очков отрыва от ближайшего преследователя. В пяти из шести предыдущих очных встреч с ЛАСК голы забивались в обе стороны. Рискнём проверить «обе забьют + ТБ 3.5 мяча» за 2.50.

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.