«Шальке» — «Байер». Прогноз: Беллараби, Диаби и Бэйли разберутся с уставшими «горняками»

14 июня «Шальке» примет «Байер» в матче 31-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.65.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шальке» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Шальке» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча «Шальке» — «Байер» (14.06.2020)

В Италии и Испании футбол только возобновляется, а чемпионат Германии уже подходит к логическому завершению. До конца сезона участникам осталось провести всего по три-четыре игры. Программа 31-го тура Бундеслиги завершится 14 июня двумя матчами: «Майнц» примет «Аугсбург», а «Байер» поедет в гости к «Шальке-04».

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«Шальке» после паузы совсем не радует, лучше не стало. За пять проведённых игр удалось набрать один-единственный балл. Сейчас у команды 38 очков и 10-е место. Никакая зона вылета ей, конечно, не грозит, но и думать даже о Лиге Европы теперь не приходится.



Виной тому совершенно неубедительная игра в последнее время и целый ряд травмированных ключевых исполнителей. Всё это серьёзно отражается на результатах. Единственную ничью после рестарта Бундеслиги «горняки» сумели скатать только в предыдущем туре.



Встреча проходила в Берлине на стадионе местного «Униона» и завершилась со счетом 1:1. Гильзенкирхенцы даже пропустили первыми, но сумели отыграться ещё до перерыва. Однако тут надо сказать, что преимущество было на стороне хозяев: даже по ударам в сторону ворот они превзошли гостей в три раза (12:4).

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У «Байера» дела продвигаются куда лучше. Мощный старт после паузы в сумме с осечками соперников позволил вовсю включиться в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. Сейчас у команды 56 очков и пятая строчка, однако у четвёртой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха баллов столько же.



В пяти проведённых играх после возобновления чемпионата Германии леверкузенцы набрали девять из 15 возможных очков, проиграв лишь «Вольфсбургу» и «Баварии». Остальные три встречи завершились в их пользу с общим счётом 8:2. Не стоит также забывать и о том, что «фармацевты» вышли в финал Кубка Германии, обыграв в прошлом матче на выезде скромный «Саарбрюккен» (3:0).



Теперь «Байеру» предстоит ещё один выезд — в Гильзенкирхен к местному «Шальке». Разумеется, гости идут фаворитом в линии букмекеров. На их стороне не только отличная форма, но и успешная выездная серия: «львы» входят в топ-3 немецкой Бундеслиги по набранным очкам вне дома.

«Реал Мадрид» — «Эйбар». Прогноз: Бензема, Азар и Рамос не позволят «Барселоне» оторваться Мадридцы пропускают меньше всех в Примере, а «Эйбар» забил на выезде лишь восемь раз.

У леверкузенцев мощная атака, а «горняки» в последнее время много пропускают. К слову, в предыдущих пяти играх они доставали мяч из сетки своих ворот 11 раз. А при таких раскладах можно подумать над классической П2 с форой (-1) за коэффициент 1.95.

Вариант поинтереснее — победа «Байера» всухую за коэффициент 2.65. Дело в том, что рядом с вялой обороной «Шальке» стоит их неубедительная игра в атаке. После паузы они смогли забить только по одному голу скромным «Униону» (1:1) и «Фортуне» (1:2).

Прогноз и ставки на матч «Шальке» — «Байер»

Игра «Шальке» оставляет желать лучшего. И это ещё если подбирать выражения. В пяти матчах после паузы клуб забил всего два мяча, а пропустил целых 11. В предстоящем поединке «Байер» выступит фаворитом и наверняка без проблем разберётся с «горняками». Леверкузенцы в отличной форме, а по набранным очкам на выезде входят в топ-3 Бундеслиги.



Ставка: победа «Байера» всухую с коэффициентом 2.65.