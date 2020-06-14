«Реал Мадрид» — «Эйбар» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 14 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 14 июня.

На что ставить в футболе 14 июня

Многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига вышла на финишную прямую, возобновился футбол в Испании и Италии. А ведь дальше будет только лучше. Скоро вернутся АПЛ и РПЛ.

«Реал Мадрид» — «Эйбар». Прогноз: Бензема, Азар и Рамос не позволят «Барселоне» оторваться Мадридцы пропускают меньше всех в Примере, а «Эйбар» забил на выезде лишь восемь раз.

В воскресенье программа солидная. В чемпионате Испании запланировано три матча. Самый ранний из них стартует в 15:00 мск, «Атлетик» из Бильбао примет мадридский «Атлетико». В 20:30 на поле выйдут мадридский «Реал» и «Эйбар», а в 23:00 настанет время «Реала Сосьедад» и «Осасуны».



В чемпионате Германии двумя поединками завершится программа 31-го тура. В 16:30 начнётся встреча прямых конкурентов по борьбе за выживание — «Майнца» и «Аугсбурга». Через 2,5 часа прозвучит стартовый свисток для разочаровавшего «Шальке» и рвущегося в Лигу чемпионов «Байера».



Подходит к концу и 13-й тур Высшей лиги Беларуси. Здесь пройдут три игры. «Энергетик-БГУ» — «Белшина» (16:00 мск), «Рух» — «Витебск» (18:00) и БАТЭ — «Шахтёр» Солигорск (20:00). Последняя из них считается центральной во всём туре, ведь лидер первенства сразится с главным преследователем.

«Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК. Прогноз: берём коэффициент 2.50 в матче чемпионата Австрии «Быки» оторвались от ближайшего преследователя на семь очков и приближаются к титулу.

Три матча состоятся в чемпионате Австрии: «Хартберг» — «Штурм», «Рапид» Вена — «Вольфсберг» и «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК. Две встречи пройдут в УПЛ: донецкий «Шахтёр» сразится с «Колосом», а «Александрия» — с «Десной».



Три игры пройдут в рамках 27-го тура чемпионата Турции: «Генчлербирлиги» — «Коньяспор», «Ризеспор» — «Галатасарай» и «Газишехир» — «Анкарагюджю». Два поединка запланированы в первенстве Греции: ОФИ примет АЕК из Афин, а «Олимпиакос» померяется силами с «Арисом».



Также не стоит забывать про вторую Бундеслигу и испанскую Сегунду. Любители футбольного артхауса могут обратить внимание на чемпионаты Болгарии, Тайваня, Венгрии, Польши, Дании, Чехии, Израиля, Румынии, Сербии, Словакии, Швеции, Южной Кореи и Узбекистана.

«Энергетик» — «Белшина». Прогноз: проверяем коэффициент 2.40 в матче чемпионата Беларуси В шести из семи предыдущих матчей худший клуб чемпионата Беларуси пропускал минимум дважды.

На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 14 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до августа.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 14 июня

Не так давно вернулся чемпионат Германии по баскетболу. Здесь запланированы два матча, начало — в 16:00 мск и 20:00. «Ульм» сыграет с «Геттингеном», а мюнхенская «Бавария» — с «Ольденбургом». Очередная гонка состоится в рамках сезона NASCAR, также доступны ставки на бейсбол, гольф, дартс и покер.



Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.